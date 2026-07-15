『風、薫る』人気声優、大河ドラマに続き朝ドラ登場にネット歓喜「歓声あげた」「声めっちゃ通る」
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第16週「新風吹くころ」（第78回）が15日に放送され、俳優としても活躍する人気声優が登場すると、ネット上には「朝から歓声あげたwww」「登場うれしいぜ！」「声めっちゃ通るなぁ」などの反響が寄せられた。
【写真】女学校の校長役で登場した人気声優
看護婦として務めた帝都医大病院を辞め、新潟の高越女学校で寮の舎監として働くことになったりん（見上）。彼女は家族を東京に残して単身、新潟へ。
職場となる高越女学校の生徒寮に到着したりんを迎えたのは、校長の望月（関智一）。朗らかな雰囲気の望月に、りんが少し緊張した様子で「初めまして、私は…」と自己紹介を始める。しかし望月はりんを遮るように「一ノ瀬りん。24歳」と言い「栃木県出身の元家老の娘で母は藩主の親戚筋…」と続けて、りんの生い立ちや婚姻歴、プロフィール、特技まで澱みなく一気に語ってみせるのだった…。
『ドラえもん』（テレビ朝日系）のスネ夫役をはじめ、多数の人気アニメに出演し、俳優としても2022年放送の『鎌倉殿の13人』、2025年の『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』にも出演してきた関智一が登場すると、ネット上には「関くん出るの?!」「朝から歓声あげたwww」「関さん登場うれしいぜ！」といった声や「口調が落語家ぽいw」「声めっちゃ通るなぁ」「声がいいずっと聞いていたい…」などの投稿が相次いでいた。
【写真】女学校の校長役で登場した人気声優
看護婦として務めた帝都医大病院を辞め、新潟の高越女学校で寮の舎監として働くことになったりん（見上）。彼女は家族を東京に残して単身、新潟へ。
『ドラえもん』（テレビ朝日系）のスネ夫役をはじめ、多数の人気アニメに出演し、俳優としても2022年放送の『鎌倉殿の13人』、2025年の『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』にも出演してきた関智一が登場すると、ネット上には「関くん出るの?!」「朝から歓声あげたwww」「関さん登場うれしいぜ！」といった声や「口調が落語家ぽいw」「声めっちゃ通るなぁ」「声がいいずっと聞いていたい…」などの投稿が相次いでいた。