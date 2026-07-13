「やっぱり海が好き！」水原希子、バカンス満喫中 「相変わらず可愛い」と反響
モデルで女優の水原希子が12日までにInstagramを更新。バカンス中のオフショットを披露すると、ファンから「相変わらず可愛い」「海が似合う」といった反響が寄せられた。
【写真】水原希子、スタイル抜群の水着姿！ バカンス満喫中
水原が「やっぱり海が好き！」と投稿したのはプライベート感あふれるオフショット。複数公開されている写真には、水着姿でバカンスを楽しむ様子や、旅先でのリラックスした表情が収められている。
彼女の投稿にファンからは「相変わらず可愛い」「きこちゃん海が似合う」「やばい見とれた」「癒されました」などの声が集まっている。
引用：「水原希子」Instagram（@i_am_kiko）
【写真】水原希子、スタイル抜群の水着姿！ バカンス満喫中
水原が「やっぱり海が好き！」と投稿したのはプライベート感あふれるオフショット。複数公開されている写真には、水着姿でバカンスを楽しむ様子や、旅先でのリラックスした表情が収められている。
彼女の投稿にファンからは「相変わらず可愛い」「きこちゃん海が似合う」「やばい見とれた」「癒されました」などの声が集まっている。
引用：「水原希子」Instagram（@i_am_kiko）