産後と思えない！ 162cm美人アナ36歳、スレンダーな30代コーデに反響
日本テレビの郡司恭子アナウンサーが9日、自身のInstagramを更新し、夏らしい爽やかさと落ち着いた雰囲気を兼ね備えた30代コーデを披露。産後とは思えない姿に、「スタイル維持すごいですね」といった称賛が寄せられた。
【写真】スタイル抜群！ 日テレ・郡司恭子アナの落ち着いた30代コーデ
郡司アナは、2013年に日本テレビに入社。1990年生まれの36歳。身長162cm。昨年5月に結婚を発表し、同12月に第1子を出産している。
そんな郡司アナは「夏キマシタネ」とひまわりの絵文字を添えてInstagramを更新。「汚れても洗える服 荷物も多い（かなり絞ってこのサイズ感） けど、スカートが履きたい日」とつづり、ベージュのノースリーブに白い羽織、ボトムスは紺色のロングスカートに目が覚めるような白いスニーカーという爽やかな30代コーデを披露している。
コメント欄には「スタイル維持すごいですね」「今日もとっても爽やかな印象で素敵ですね」「いつも爽やかですね 眩し過ぎます」「わ〜素敵ですねめっちゃいいですね」「可愛いぃぃぃしかでてこない」「ただひたすら美しい。なぜか涙が出るくらいに」といった反響が寄せられている。
引用：「郡司恭子」Instagram（＠kyoko_gunji）
【写真】スタイル抜群！ 日テレ・郡司恭子アナの落ち着いた30代コーデ
郡司アナは、2013年に日本テレビに入社。1990年生まれの36歳。身長162cm。昨年5月に結婚を発表し、同12月に第1子を出産している。
そんな郡司アナは「夏キマシタネ」とひまわりの絵文字を添えてInstagramを更新。「汚れても洗える服 荷物も多い（かなり絞ってこのサイズ感） けど、スカートが履きたい日」とつづり、ベージュのノースリーブに白い羽織、ボトムスは紺色のロングスカートに目が覚めるような白いスニーカーという爽やかな30代コーデを披露している。
コメント欄には「スタイル維持すごいですね」「今日もとっても爽やかな印象で素敵ですね」「いつも爽やかですね 眩し過ぎます」「わ〜素敵ですねめっちゃいいですね」「可愛いぃぃぃしかでてこない」「ただひたすら美しい。なぜか涙が出るくらいに」といった反響が寄せられている。
引用：「郡司恭子」Instagram（＠kyoko_gunji）