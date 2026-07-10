【開幕】Amazon プライムデーでアディダスのシューズが最大45%OFFに
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」がいよいよ始まりました。

今回はセール対象商品の中からアディダスのシューズをご紹介。通勤や運動、普段使いに合う一足を選びやすく、買い替えのチャンスです。

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バネのような反発力があるミッドソールで快適な走りを実現


adidas(アディダス)

[アディダス] ランニングシューズ ギャラクシー 6 GX7256 メンズ

7,150円 → 3,933円（45%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



通気性と耐久性に優れたランニングシューズ


adidas(アディダス)

adidas(アディダス) ランニングシューズ コアランナー 5 ランニング NKE45 ユニセックス大人

6,600円 → 4,378円（34%オフ）

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クッション性の高いランニングシューズ


adidas(アディダス)

[アディダス] ランニングシューズ スイッチ ムーヴ MDT54 ユニセックス大人

6,270円 → 3,449円（45%オフ）

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レギュラーフィットで毎日履きたくなるランニングシューズ


adidas(アディダス)

[アディダス] ランニングシューズ デュラモ SL 2.0 LWO08 ユニセックス大人

7,150円 → 4,036円（44%オフ）

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メッシュアッパーで通気性に優れたランニングシューズ


adidas(アディダス)

[アディダス] ランニングシューズ デュラモ SL

5,991円 → 3,798円（37%オフ）

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マルチに使える定番シャワーサンダル


adidas(アディダス)

adidas(アディダス) ユニセックス大人 アディレッタ アクア サンダルスポーツサンダル

2,970円 → 1,634円（45%オフ）

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クラシックの名作をリメイクしたスニーカー


adidas(アディダス)

[アディダス] スニーカー グランドコート TD ユニセックス大人

7,150円 → 3,941円（45%オフ）

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薄型のシルエットに仕上げた、ストリートに映えるコート系シューズ


adidas(アディダス)

[アディダス] スニーカー アドバンコート LIT48 EOT69

7,150円 → 3,933円（45%オフ）

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快適に過ごせる3足組クッション付きソックス


adidas(アディダス)

[adidas] ソックスESS クッション 3PローSK UB975メンズ

1,430円 → 1,324円（7%オフ）

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日焼け対策としても活躍。汗を素早く逃がすアームスリーブ


adidas(アディダス)

[アディダス] コンプレッション アームスリーブ 2枚入り クライマクール素材(通気性・吸汗性・速乾性) UVカット(UPF40+) 接触冷感

1,980円 → 1,683円（15%オフ）

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その他のおすすめ商品


TEXCY LUXE(テクシーリュクス)

TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ TU-7774 スニーカーのような履き心地 ビジネスシューズ

8,800円 → 5,480円（38%オフ）

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Foxsense(フォクスセンス)

[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル

6,580円 → 3,980円（40%オフ）

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PUMA(プーマ)

PUMA(プーマ) ユニセックス大人 Vコート バルクスニーカー

5,390円 → 2,965円（45%オフ）

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Crocs

[クロックス] サンダル バヤバンド Bayaband クロッグ ユニセックス

7,150円 → 4,400円（38%オフ）

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