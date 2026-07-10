【開幕】Amazon プライムデーでアディダスのシューズが最大45%OFFに
今回はセール対象商品の中からアディダスのシューズをご紹介。通勤や運動、普段使いに合う一足を選びやすく、買い替えのチャンスです。
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バネのような反発力があるミッドソールで快適な走りを実現
[アディダス] ランニングシューズ ギャラクシー 6 GX7256 メンズ
7,150円 → 3,933円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
通気性と耐久性に優れたランニングシューズ
adidas(アディダス) ランニングシューズ コアランナー 5 ランニング NKE45 ユニセックス大人
6,600円 → 4,378円（34%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
クッション性の高いランニングシューズ
[アディダス] ランニングシューズ スイッチ ムーヴ MDT54 ユニセックス大人
6,270円 → 3,449円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
レギュラーフィットで毎日履きたくなるランニングシューズ
[アディダス] ランニングシューズ デュラモ SL 2.0 LWO08 ユニセックス大人
7,150円 → 4,036円（44%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
メッシュアッパーで通気性に優れたランニングシューズ
マルチに使える定番シャワーサンダル
adidas(アディダス) ユニセックス大人 アディレッタ アクア サンダルスポーツサンダル
2,970円 → 1,634円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
クラシックの名作をリメイクしたスニーカー
薄型のシルエットに仕上げた、ストリートに映えるコート系シューズ
快適に過ごせる3足組クッション付きソックス
[adidas] ソックスESS クッション 3PローSK UB975メンズ
1,430円 → 1,324円（7%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
日焼け対策としても活躍。汗を素早く逃がすアームスリーブ
[アディダス] コンプレッション アームスリーブ 2枚入り クライマクール素材(通気性・吸汗性・速乾性) UVカット(UPF40+) 接触冷感
1,980円 → 1,683円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
TEXCY LUXE(テクシーリュクス) メンズ TU-7774 スニーカーのような履き心地 ビジネスシューズ
8,800円 → 5,480円（38%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
[フォクスセンス] ビジネスシューズ 【立ったままスッと履ける】 革靴 メンズ 走れる ドレスシューズ 本革 ウォーキング ストレートチップ スニーカー 通気性 紳士靴 歩きやすい 防滑 内羽根 軽量 防水 高級レザー フォーマル
6,580円 → 3,980円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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