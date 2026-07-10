【ついに開幕】Amazonプライムデー本日スタート！注目の目玉商品を最速レビュー
→「Amazon プライムデー」はこちら
お米マイスターブレンド「ももたろう印の無洗米」5kg
食塩無添加。Amazonブランドのミックスナッツ 1kg
by Amazon ミックスナッツ 1kg 植物油不使用 無塩 食塩無添加 アーモンド カシューナッツ くるみ
2,478円 → 2,106円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ザバス (SAVAS）のソイプロテイン バナナ味
プレミアムブロッサムの香り。ボールドのジェルボール 100個
ボールド ジェルボール 柔軟剤入り【大容量】100個 プレミアムブロッサムの香り 洗濯洗剤 詰め替え
3,699円 → 2,399円（35%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ゆず種子由来の成分を配合。VTCOSMETICSのシートマスク
VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) シートマスク 箱マスク スキンケア (2.シカ バイタルマスク)
2,420円 → 1,815円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
食洗機対応。予洗いに便利なシリコーンスポンジ
山崎実業(Yamazaki) マグネット ハンドル付 シリコーンスポンジ ブラック 約W6×D19.5×H6.5cm タワー tower 食洗機対応 浮かせる収納 予洗い キッチンブラシ 1886
1,650円 → 1,403円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
マグネット&引っ掛けて収納できる湯おけ
【ヒルナンデスで紹介】山崎実業(Yamazaki) マグネット & 引っ掛け 湯おけ ホワイト 約W29.5XD27XH9cm タワー tower 浮かせる収納 バス 浴室 手おけ 5378
1,870円 → 1,590円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
悪天候でも頼りになるIP67対応。スポーツにもぴったりな「OpenRun」
Shokz (ショックス) OpenRun 骨伝導イヤホン ワイヤレスイヤホン オープンイヤー 【IP67防水防塵 DualPitch技術 8時間連続再生 Bluetooth 5.1】 耳を塞がない ながら聴き 軽量 マイク付き 自動ペアリング ランニング・スポーツ イヤホン マグネット式充電 技適認証済み ブラック
17,880円 → 12,509円（30%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
迷ってるならこれ一択。バランス重視でストレスフリーなFire TV Stick 4K Plus
Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー
9,980円 → 5,980円（40%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
紙のような読み心地がカラーに。「Kindle Colorsoft」
Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)
39,980円 → 29,980円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
扇風機・ヒーター・空気清浄機として使える、Dyson（ダイソン）の定番商品
Dyson(ダイソン) ヒーター 空気清浄機 扇風機 Dyson Purifier Hot + Cool™ Gen1 空気清浄ファンヒーター ホワイト／ホワイト (HP10 WW AM) サーキュレーター【Amazon.co.jp限定】【つけた瞬間から空気をきれいにしながら涼しく】
59,950円 → 44,900円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」
Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
39,800円 → 34,800円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 23,800円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
SE2と比べて最大2倍速く充電可能な「Apple Watch SE 3」
Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M
37,800円 → 33,580円（11%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Intelligenceのために設計された「iPhone 16e 512GB」
iPhone 16e 512GB: Apple Intelligence のために設計、A18 チップ、パワフルに進 化したバッテリー、48MP Fusion カメラ、6.1 インチの Super Retina XDR ディスプレイ、SIMフリー 5G対応; ブラック
144,800円 → 119,800円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
超高速でデータ転送。SanDisk（サンディスク）の外付けSSD 1TB
【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け 1TB USB3.2Gen2 読出最大1050MB/秒 防滴防塵 SDSSDE61-1T00-GH25 エクストリーム ポータブルSSD V2 Win Mac PS4 PS5 エコパッケージ 5年保証
41,111円 → 35,080円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」
「探す」アプリで持ち物の現在地を探せるAirTag
Apple AirTag 4個入り 紛失防止タグ 置き忘れ防止 耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 CR2032コイン型バッテリー
16,980円 → 13,120円（23%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
スマホからMacBook Airまで急速充電できる「Nano Charger」
Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
5,990円 → 3,490円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ヒツジのいらない枕「極柔 BIGサイズモデル」
ヒツジのいらない枕 枕 まくら テンセル枕カバー付き 丸洗いOK 高め枕 横向き寝 耐圧分散 寝返り 快眠枕 BIGサイズ ギフト プレゼント 極柔
22,000円 → 18,260円（17%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→「Amazon プライムデー」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。
→ エントリー受付中！キャンペーン詳細ページはこちら
※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります