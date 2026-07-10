【ついに開幕】Amazonプライムデー本日スタート！注目の目玉商品を最速レビュー
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」がいよいよ始まりました。今回はセール対象商品の中から注目商品をご紹介。人気商品はセール終了を待たずに売り切れることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。

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お米マイスターブレンド「ももたろう印の無洗米」5kg


ももたろう印

ももたろう印 無洗米 5kg 業務用 お米マイスターブレンド

2,935円 → 2,657円（9%オフ）

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（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



食塩無添加。Amazonブランドのミックスナッツ 1kg


by Amazon

by Amazon ミックスナッツ 1kg 植物油不使用 無塩 食塩無添加 アーモンド カシューナッツ くるみ

2,478円 → 2,106円（15%オフ）

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ザバス (SAVAS）のソイプロテイン バナナ味


ザバス

ザバス (SAVAS) ソイプロテイン100 バナナ味 700g 人工甘味料不使用 明治

4,395円 → 3,279円（25%オフ）

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プレミアムブロッサムの香り。ボールドのジェルボール 100個


Bold

ボールド ジェルボール 柔軟剤入り【大容量】100個 プレミアムブロッサムの香り 洗濯洗剤 詰め替え

3,699円 → 2,399円（35%オフ）

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ゆず種子由来の成分を配合。VTCOSMETICSのシートマスク


VT COSMETICS

VTCOSMETICS(ブイティコスメテックス) シートマスク 箱マスク スキンケア (2.シカ バイタルマスク)

2,420円 → 1,815円（25%オフ）

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食洗機対応。予洗いに便利なシリコーンスポンジ


Yamazaki(山崎実業)

山崎実業(Yamazaki) マグネット ハンドル付 シリコーンスポンジ ブラック 約W6×D19.5×H6.5cm タワー tower 食洗機対応 浮かせる収納 予洗い キッチンブラシ 1886

1,650円 → 1,403円（15%オフ）

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マグネット&引っ掛けて収納できる湯おけ


Yamazaki(山崎実業)

【ヒルナンデスで紹介】山崎実業(Yamazaki) マグネット & 引っ掛け 湯おけ ホワイト 約W29.5XD27XH9cm タワー tower 浮かせる収納 バス 浴室 手おけ 5378

1,870円 → 1,590円（15%オフ）

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悪天候でも頼りになるIP67対応。スポーツにもぴったりな「OpenRun」


Aftershokz

Shokz (ショックス) OpenRun 骨伝導イヤホン ワイヤレスイヤホン オープンイヤー 【IP67防水防塵 DualPitch技術 8時間連続再生 Bluetooth 5.1】 耳を塞がない ながら聴き 軽量 マイク付き 自動ペアリング ランニング・スポーツ イヤホン マグネット式充電 技適認証済み ブラック

17,880円 → 12,509円（30%オフ）

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迷ってるならこれ一択。バランス重視でストレスフリーなFire TV Stick 4K Plus


Amazon

Amazon Fire TV Stick 4K Plus | 映画館のような4K体験 | ストリーミングメディアプレイヤー

9,980円 → 5,980円（40%オフ）

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紙のような読み心地がカラーに。「Kindle Colorsoft」


Amazon

Amazon Kindle Colorsoft | 16GBストレージ、防水、7インチカラーディスプレイ、色調調節ライト、最大8週間持続バッテリー、広告無し、ブラック (2025年発売)

39,980円 → 29,980円（25%オフ）

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扇風機・ヒーター・空気清浄機として使える、Dyson（ダイソン）の定番商品


Dyson

Dyson(ダイソン) ヒーター 空気清浄機 扇風機 Dyson Purifier Hot + Cool™ Gen1 空気清浄ファンヒーター ホワイト／ホワイト (HP10 WW AM) サーキュレーター【Amazon.co.jp限定】【つけた瞬間から空気をきれいにしながら涼しく】

59,950円 → 44,900円（25%オフ）

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進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」


Apple(アップル)

Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

39,800円 → 34,800円（13%オフ）

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1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」


Apple(アップル)

Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電

29,800円 → 23,800円（20%オフ）

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SE2と比べて最大2倍速く充電可能な「Apple Watch SE 3」


Apple(アップル)

Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M

37,800円 → 33,580円（11%オフ）

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Apple Intelligenceのために設計された「iPhone 16e 512GB」


Apple(アップル)

iPhone 16e 512GB: Apple Intelligence のために設計、A18 チップ、パワフルに進 化したバッテリー、48MP Fusion カメラ、6.1 インチの Super Retina XDR ディスプレイ、SIMフリー 5G対応; ブラック

144,800円 → 119,800円（17%オフ）

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超高速でデータ転送。SanDisk（サンディスク）の外付けSSD 1TB


SanDisk

【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け 1TB USB3.2Gen2 読出最大1050MB/秒 防滴防塵 SDSSDE61-1T00-GH25 エクストリーム ポータブルSSD V2 Win Mac PS4 PS5 エコパッケージ 5年保証

41,111円 → 35,080円（15%オフ）

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リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」


Soundcore

Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック

14,990円 → 11,290円（25%オフ）

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「探す」アプリで持ち物の現在地を探せるAirTag


Apple(アップル)

Apple AirTag 4個入り 紛失防止タグ 置き忘れ防止 耐水 防塵 iPhone/iPad「探す」ネットワーク対応 CR2032コイン型バッテリー

16,980円 → 13,120円（23%オフ）

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スマホからMacBook Airまで急速充電できる「Nano Charger」


Anker

Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応

5,990円 → 3,490円（42%オフ）

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ヒツジのいらない枕「極柔 BIGサイズモデル」


ヒツジのいらない枕

ヒツジのいらない枕 枕 まくら テンセル枕カバー付き 丸洗いOK 高め枕 横向き寝 耐圧分散 寝返り 快眠枕 BIGサイズ ギフト プレゼント 極柔

22,000円 → 18,260円（17%オフ）

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