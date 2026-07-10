【ついに開幕】Amazonプライムデー本日スタート！注目の目玉商品を最速レビュー

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」がいよいよ始まりました。今回はセール対象商品の中から注目商品をご紹介。人気商品はセール終了を待たずに売り切れることもあるので、早めの購入がおすすめですよ。

お米マイスターブレンド「ももたろう印の無洗米」5kg

食塩無添加。Amazonブランドのミックスナッツ 1kg

ザバス (SAVAS）のソイプロテイン バナナ味

プレミアムブロッサムの香り。ボールドのジェルボール 100個

ゆず種子由来の成分を配合。VTCOSMETICSのシートマスク

食洗機対応。予洗いに便利なシリコーンスポンジ

マグネット&引っ掛けて収納できる湯おけ

悪天候でも頼りになるIP67対応。スポーツにもぴったりな「OpenRun」

迷ってるならこれ一択。バランス重視でストレスフリーなFire TV Stick 4K Plus

紙のような読み心地がカラーに。「Kindle Colorsoft」

扇風機・ヒーター・空気清浄機として使える、Dyson（ダイソン）の定番商品

進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」

1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」

SE2と比べて最大2倍速く充電可能な「Apple Watch SE 3」

Apple Intelligenceのために設計された「iPhone 16e 512GB」

超高速でデータ転送。SanDisk（サンディスク）の外付けSSD 1TB

リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」

「探す」アプリで持ち物の現在地を探せるAirTag

スマホからMacBook Airまで急速充電できる「Nano Charger」

ヒツジのいらない枕「極柔 BIGサイズモデル」

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

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