「もちろん興味はある」吉田麻也が“日本代表監督”への思いを告白。ライセンス取得も進行中「UEFAのBはもう持っています」【W杯】
吉田麻也が日本代表監督への思いや指導者ライセンスについて語った。
北中米ワールドカップで日本代表にサポートメンバーとして帯同した吉田麻也が、DAZNで配信されたアルゼンチン対エジプト戦の『PARTY LIVE』にゲスト出演。将来的な監督就任の可能性や、現在取得している指導者ライセンスについて明かした。
番組内で「日本代表監督になるつもりない？」と質問を受けると、吉田は笑顔を見せながらも真剣な口調でこう答えた。
「大きな質問ですね。もちろん興味はありますよ。僕、ライセンスも取りに行っているんで。UEFA（欧州サッカー連盟）の（指導者ライセンス）Bはもう持っています」
さらに、同じくUEFAのBライセンスを保有する日本代表の長谷部誠コーチの名前を出し、「長谷部さんと同じライセンスです。だから長谷部さんにコーチングされる筋合いはないというか（笑）」と冗談を交え、スタジオを和ませた。
ライセンス取得について、「UEFAはどこで受講した？」との問いに、「ウェールズ。オンラインでやれるんですBは」と説明。続けて、日本での取得との難しさの違いを聞かれると、「英語なのでね。あとウェールズ訛りなので」と苦労を明かした。
同番組で解説を務めた元日本代表FWの佐藤寿人氏が「日本よりUEFAのほうが（取得に必要な）金額が高いんですよ」と補足すると、吉田も「高かったです」と苦笑い。逆に「日本でAとかBはどれくらいかかるんですか？」と質問し、佐藤氏が「Aで100は…いかないか。50から60くらいかな」と答えると、「全然安いっす」と驚いた様子を見せていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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北中米ワールドカップで日本代表にサポートメンバーとして帯同した吉田麻也が、DAZNで配信されたアルゼンチン対エジプト戦の『PARTY LIVE』にゲスト出演。将来的な監督就任の可能性や、現在取得している指導者ライセンスについて明かした。
番組内で「日本代表監督になるつもりない？」と質問を受けると、吉田は笑顔を見せながらも真剣な口調でこう答えた。
さらに、同じくUEFAのBライセンスを保有する日本代表の長谷部誠コーチの名前を出し、「長谷部さんと同じライセンスです。だから長谷部さんにコーチングされる筋合いはないというか（笑）」と冗談を交え、スタジオを和ませた。
ライセンス取得について、「UEFAはどこで受講した？」との問いに、「ウェールズ。オンラインでやれるんですBは」と説明。続けて、日本での取得との難しさの違いを聞かれると、「英語なのでね。あとウェールズ訛りなので」と苦労を明かした。
同番組で解説を務めた元日本代表FWの佐藤寿人氏が「日本よりUEFAのほうが（取得に必要な）金額が高いんですよ」と補足すると、吉田も「高かったです」と苦笑い。逆に「日本でAとかBはどれくらいかかるんですか？」と質問し、佐藤氏が「Aで100は…いかないか。50から60くらいかな」と答えると、「全然安いっす」と驚いた様子を見せていた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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