【Amazon プライムデー】ガジェットから食料品まで。先行セールの目玉商品を一挙ご紹介！

年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」に先駆けて、2026年7月7日（火）から先行セールがスタートしました。先行セールの価格はAmazon プライムデー本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、セール対象の中から目玉商品をピックアップ。割引率の高い注目アイテムはセール終了を待たずに売り切れてしまうこともあるので、早めの購入がおすすめです。

進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」

1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」

吸引も水拭きも。欲しい機能をすべて詰め込んだAnkerの最上位モデル

超高速でデータ転送。SanDisk（サンディスク）の外付けSSD 1TB

Apple Intelligence のために設計された「13インチ iPad Air」

頑丈で超軽量。史上最薄のiPhone「iPhone Air（SIMフリー）」

ハブミニと併用で、外出先でも部屋の温度を確認できる「温湿度計プラス」

SE2と比べて最大2倍速く充電可能な「Apple Watch SE 3」

最大出力240Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」

リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」

スマホからMacBook Airまで急速充電できる「Nano Charger」

水拭きもできる。省スペース設計のロボット掃除機

揚げ物から発酵まで。COSORIのノンフライヤー

最長60分の運転ができる「V12 Detect Slim Fluffy」

ヒツジのいらない枕「極柔 BIGサイズモデル」

自然な寝返りをサポートする「BAKUNE Dry」

シャクティのマット＆ピローセット レベル2の標準モデル

香りでごまかさず新品級に消臭。アリエール ミライ詰め替え

タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」

プレミアムブロッサムの香り。ボールドのジェルボール 100個

フィルム包装なので屋外への持ち運びも便利。Amazonブランドのティッシュ

“甘み”と“うまみ”が強い、東北屈指のお米「会津産 無洗米 コシヒカリ」

Amazonブランドの国産米パックご飯 200g×24個

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は変更になることがあります。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください

※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

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