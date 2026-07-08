【Amazon プライムデー】ガジェットから食料品まで。先行セールの目玉商品を一挙ご紹介！
今回は、セール対象の中から目玉商品をピックアップ。割引率の高い注目アイテムはセール終了を待たずに売り切れてしまうこともあるので、早めの購入がおすすめです。
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進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」
Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
39,800円 → 34,800円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 23,800円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
吸引も水拭きも。欲しい機能をすべて詰め込んだAnkerの最上位モデル
Anker Eufy (ユーフィ) X10 Pro Omni (ロボット掃除機) 【加圧式デュアル回転モップ搭載/自動ゴミ収集ステーション/モップの自動洗浄・乾燥機能付き/毛絡み除去システム/モップリフト/水拭き両用/AIマッピング 掃除経路確認/AIカメラ搭載 障害物回避/アプリ操作/落下・衝突防止】ブラック
99,990円 → 49,990円（50%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
超高速でデータ転送。SanDisk（サンディスク）の外付けSSD 1TB
【Amazon.co.jp限定】SanDisk SSD 外付け 1TB USB3.2Gen2 読出最大1050MB/秒 防滴防塵 SDSSDE61-1T00-GH25 エクストリーム ポータブルSSD V2 Win Mac PS4 PS5 エコパッケージ 5年保証
41,111円 → 35,080円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple Intelligence のために設計された「13インチ iPad Air」
Apple 13 インチ iPad Air (M3): Apple Intelligence のために設計、Liquid Retina ディスプレイ、128GB、12MP フロント/バックカメラ、Wi-Fi 6E + 5G 携帯電話通信、 Touch ID、一日中使えるバッテリー - ブルー
154,800円 → 119,150円（23%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
頑丈で超軽量。史上最薄のiPhone「iPhone Air（SIMフリー）」
Apple iPhone Air 256GB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；スカイブルー
159,800円 → 139,800円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Apple iPhone Air 1TB (SIMフリー)：史上最薄のiPhone、最大120HzのProMotionを採用した6.5インチディスプレイ、パワフルなA19 Proチップ、センターフレームフロントカメラ、一日中使えるバッテリー；クラウドホワイト
229,800円 → 169,800円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ハブミニと併用で、外出先でも部屋の温度を確認できる「温湿度計プラス」
SE2と比べて最大2倍速く充電可能な「Apple Watch SE 3」
Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M
37,800円 → 33,580円（11%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
最大出力240Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」
リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」
スマホからMacBook Airまで急速充電できる「Nano Charger」
Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
5,990円 → 3,490円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
水拭きもできる。省スペース設計のロボット掃除機
揚げ物から発酵まで。COSORIのノンフライヤー
COSORI コソリ ノンフライヤー 6L大容量 家庭用 エアフライヤー DCモーター 高速 最高温230℃ タイマー air fryer 発酵 揚げ物 ポテト 専用レシピ付き ブラック CAF-DC601
21,980円 → 17,080円（22%オフ）
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最長60分の運転ができる「V12 Detect Slim Fluffy」
Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V12 Detect Slim Fluffy (SV46 FF AM) スティック ハンディクリーナー サイクロン【Amazon.co.jp限定】【光らせて、見逃さない】
89,650円 → 45,000円（50%オフ）
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ヒツジのいらない枕「極柔 BIGサイズモデル」
ヒツジのいらない枕 枕 まくら テンセル枕カバー付き 丸洗いOK 高め枕 横向き寝 耐圧分散 寝返り 快眠枕 BIGサイズ ギフト プレゼント 極柔
22,000円 → 18,260円（17%オフ）
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自然な寝返りをサポートする「BAKUNE Dry」
[TENTIAL] BAKUNE Dry Men's [ バクネ ] 上下セット(半袖・ショートパンツ) 一般医療機器 リカバリーウェア
22,880円 → 20,592円（10%オフ）
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シャクティのマット＆ピローセット レベル2の標準モデル
[Shakti] 公式 シャクティ 指圧マット 2点セット マット ピロー レベル2 オレンジ Orange 指圧 ヨガ ピラティス ダイエット リラックス マッサージ 足つぼ フィットネス 針 鍼 正規品
25,000円 → 22,500円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
香りでごまかさず新品級に消臭。アリエール ミライ詰め替え
アリエール ミライ 超濃縮 液体【大容量】1170g 部屋干し&スポーツ消臭 コンパクト 洗濯洗剤 詰め替え
2,080円 → 1,399円（33%オフ）
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タオルの密集干しも怖くない。部屋干し臭が気になりづらい「アリエール」
アリエール ジェルボール【大容量】100個 部屋干し＆スポーツ 漂白剤つけおき級消臭 洗濯洗剤 詰め替え
3,976円 → 2,999円（25%オフ）
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プレミアムブロッサムの香り。ボールドのジェルボール 100個
ボールド ジェルボール 柔軟剤入り【大容量】100個 プレミアムブロッサムの香り 洗濯洗剤 詰め替え
4,111円 → 2,399円（42%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
フィルム包装なので屋外への持ち運びも便利。Amazonブランドのティッシュ
by Amazon ソフトパックティッシュ FSC認証紙 320枚160組(2枚重ね) x 24パック入 ホワイト
2,603円 → 2,082円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
“甘み”と“うまみ”が強い、東北屈指のお米「会津産 無洗米 コシヒカリ」
Amazonブランドの国産米パックご飯 200g×24個
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