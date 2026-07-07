BUDDiiS、「キミは都市伝説」ダンスプラクティス映像を公開 壮大な愛を全身で表現したダンス
9人組ダンスボーカルグループBUDDiiSが、7月8日にリリースするメジャー1stシングル「キミは都市伝説 ／クラッシュパラダイス」より、6月22日に先行配信開始となった「キミは都市伝説」のDance Performance Videoを公開した。
【動画】BUDDiiS「キミは都市伝説」Dance Performance Video
「キミは都市伝説」先行配信後、TikTokの音楽チャートにもランクインするなど”キミ都市ダンス”がSNS上で話題に。配信日に公開となった、「キミは都市伝説」Music Videoも公開から2週間経たずして190万回再生を突破し、コメント数も4600件を超えている。
今作の振り付けは、数々のアイドルグループを担当している振付師、カンナ氏が担当。BUDDiiS史上過去最多、ハートを作る回数がとても多い振り付けもポイントだ。
人差し指を真っ直ぐ上に向ける「キミ都市ポーズ」をはじめ、サビで”キツネ”の手のポーズを取り入れた「懇コンダンス」もキャッチーで誰でも真似がしやすい。壮大な愛を全身で表現したダンスとなっている。
BUDDiiSメジャー1stシングル「キミは都市伝説 ／クラッシュパラダイス」は7月8日リリース。
【動画】BUDDiiS「キミは都市伝説」Dance Performance Video
「キミは都市伝説」先行配信後、TikTokの音楽チャートにもランクインするなど”キミ都市ダンス”がSNS上で話題に。配信日に公開となった、「キミは都市伝説」Music Videoも公開から2週間経たずして190万回再生を突破し、コメント数も4600件を超えている。
人差し指を真っ直ぐ上に向ける「キミ都市ポーズ」をはじめ、サビで”キツネ”の手のポーズを取り入れた「懇コンダンス」もキャッチーで誰でも真似がしやすい。壮大な愛を全身で表現したダンスとなっている。
BUDDiiSメジャー1stシングル「キミは都市伝説 ／クラッシュパラダイス」は7月8日リリース。