球場史系YouTuberが解説するヤクルト二軍新施設。戸田からの移転理由と守谷市での新たな球団・地域連携の形
野球・球場史を取材するYouTuber「アポロ」が、「【現地レポ】2027年3月完成のヤクルト二軍新本拠地の様子を見てきたけど何もなかった…｜守谷市 Swallows Wings Square」を公開した。動画では、2027年に茨城県守谷市への移転を控える東京ヤクルトスワローズの二軍新本拠地について、現地の建設状況や移転の背景、さらには完成後の独自の施設運用スキームを解説している。
ヤクルトの二軍本拠地は、長らく埼玉県戸田市の荒川河川敷にある戸田球場に置かれていたが、施設の老朽化や手狭さが大きな課題となっていた。さらに、2019年の台風19号による深刻な浸水被害を受け、水害リスクという面でも育成環境の限界が近づいていたという。そこで白羽の矢が立ったのが、都心からのアクセスが良く、広大な土地を確保できる守谷市であった。
駅からタクシーで約5キロ離れた建設現場を訪れると、半年前に比べて工事は大きく進展していた。メイン球場のバックネット裏や、巨大な室内練習場の骨組み、隣接する選手寮やクラブハウスの全容が徐々に見え始めており、アポロも「新球場の形が見えてくるとちょっと興奮してきますよね」と期待をにじませる。
動画の後半では、新施設の興味深い運営スキームが明かされる。ヤクルト側が建設する球場や室内練習場は、完成後に守谷市へ寄附され、市の公共施設となる予定だという。「一見するとヤクルトが自分たちで作った施設を市に渡してしまうので、少しもったいないようにも見えます」としつつも、球団側は営業権や専用使用権を得ることで、長期的な育成拠点として安定利用が可能になる。
自治体は市の資産として本格的な野球施設を持つことができ、球団は育成拠点を確保できるこの枠組みは、両者が協力してエリアを育てていく次世代の官民連携の形といえる。新たなファーム施設「Swallows Wings Square」の完成で、ヤクルトの育成環境と地域振興がどのように交差していくのか、2027年の供用開始に向けて期待が高まる。
ヤクルトの二軍本拠地は、長らく埼玉県戸田市の荒川河川敷にある戸田球場に置かれていたが、施設の老朽化や手狭さが大きな課題となっていた。さらに、2019年の台風19号による深刻な浸水被害を受け、水害リスクという面でも育成環境の限界が近づいていたという。そこで白羽の矢が立ったのが、都心からのアクセスが良く、広大な土地を確保できる守谷市であった。
駅からタクシーで約5キロ離れた建設現場を訪れると、半年前に比べて工事は大きく進展していた。メイン球場のバックネット裏や、巨大な室内練習場の骨組み、隣接する選手寮やクラブハウスの全容が徐々に見え始めており、アポロも「新球場の形が見えてくるとちょっと興奮してきますよね」と期待をにじませる。
動画の後半では、新施設の興味深い運営スキームが明かされる。ヤクルト側が建設する球場や室内練習場は、完成後に守谷市へ寄附され、市の公共施設となる予定だという。「一見するとヤクルトが自分たちで作った施設を市に渡してしまうので、少しもったいないようにも見えます」としつつも、球団側は営業権や専用使用権を得ることで、長期的な育成拠点として安定利用が可能になる。
自治体は市の資産として本格的な野球施設を持つことができ、球団は育成拠点を確保できるこの枠組みは、両者が協力してエリアを育てていく次世代の官民連携の形といえる。新たなファーム施設「Swallows Wings Square」の完成で、ヤクルトの育成環境と地域振興がどのように交差していくのか、2027年の供用開始に向けて期待が高まる。
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