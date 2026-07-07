◇W杯北中米大会決勝トーナメント2回戦 ポルトガル 0―1 スペイン（2026年7月6日 ダラス）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会は6日（日本時間7日）、決勝トーナメント2回戦が行われ、ポルトガル（FIFAランキング7位）はスペイン（同3位）に0―1で敗れ、2大会連続のベスト8はならなかった。

ポゼッションから攻め続けるスペインと、カウンターから一気にゴールへ迫るポルトガル。緊迫した展開が続き、ポルトガルはGKのD・コスタが好セーブを連発した。前半11分、FWのC・ロナウドがゴール右から放ったシュートはGKシモンの正面。同37分にはゴール前でこぼれ球に右つま先を合わせたが、シモンにキャッチされた。

後半もスコアは動かず、11分にはスペインFWヤマルをマークしていたDFメンデスが負傷交代。スペインに主導権を握られる中、後半26分にFWレオン、同38分にはMFベルナルドシルバを投入したが、局面を打開できずじまい。アディショナルタイムに痛恨の失点を喫して敗れた。

C・ロナウドは決定的な場面が訪れないまま、終戦となった。今大会では史上初となる6大会連続得点をマークするなど3ゴール。決勝トーナメント1回戦のクロアチア戦ではPKを決め、6大会目にして決勝トーナメント初ゴールを記録した。試合前日には今回が「最後のW杯になるだろう」と改めて明言していた。