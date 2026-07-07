『SAO』完全新作オリジナル劇場版は2028年公開 アリシゼーション編のその先を描く
アニメ『ソードアート・オンライン』（SAO）の完全新作オリジナル劇場版版『劇場版 ソードアート・オンライン - インテグラル・ドメイン-』が、2028年に公開されることが決定した。物語はアリシゼーション編のその先を描く。あわせてティザービジュアルや特報映像、メインスタッフ・キャスト情報が解禁された。
【動画】キリトとアスナ戦う！公開された『SAO』完全新作オリジナル劇場版の映像
スタッフは監督を足立慎吾、キャラクターデザインを山本由美子、制作はA-1 Pictures / Psyde Kick Studioが担当。配給はANIMECで、キリト役は松岡禎丞、アスナ役は戸松遥が務める。
『ソードアート・オンライン』シリーズは、川原礫氏による小説が原作。主人公のキリトが、仮想空間への接続機器によってバーチャルリアリティーを実現した近未来を舞台に、さまざまなオンラインゲームを取り巻く事件に巻き込まれる物語。
シリーズ累計3000万部を突破する人気作品で、2012年よりテレビアニメの放送がスタートし、現在まで4シリーズ（全97話）が制作。シリーズ最大の長編であるアリシゼーション編において、物語はひとつの壮大な結末を迎えた。
劇場版としては、2017年公開の完全新作『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-』に加え、近年では原点の物語を再構築した『ソードアート・オンライン プログレッシブ』シリーズ（「星なき夜のアリア」「冥き夕闇のスケルツオ」）が連続して大ヒットを記録。3作累計での日本国内興行収入は50億円を超え、いずれも公開初週興行収入は第1位を記録した。
今回の完全新作オリジナル劇場版の制作は2022年に発表されており、今年4月に新情報が7月に発表されることが告知されていた。
【動画】キリトとアスナ戦う！公開された『SAO』完全新作オリジナル劇場版の映像
スタッフは監督を足立慎吾、キャラクターデザインを山本由美子、制作はA-1 Pictures / Psyde Kick Studioが担当。配給はANIMECで、キリト役は松岡禎丞、アスナ役は戸松遥が務める。
シリーズ累計3000万部を突破する人気作品で、2012年よりテレビアニメの放送がスタートし、現在まで4シリーズ（全97話）が制作。シリーズ最大の長編であるアリシゼーション編において、物語はひとつの壮大な結末を迎えた。
劇場版としては、2017年公開の完全新作『劇場版 ソードアート・オンライン -オーディナル・スケール-』に加え、近年では原点の物語を再構築した『ソードアート・オンライン プログレッシブ』シリーズ（「星なき夜のアリア」「冥き夕闇のスケルツオ」）が連続して大ヒットを記録。3作累計での日本国内興行収入は50億円を超え、いずれも公開初週興行収入は第1位を記録した。
今回の完全新作オリジナル劇場版の制作は2022年に発表されており、今年4月に新情報が7月に発表されることが告知されていた。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優