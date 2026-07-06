初期ポケモンカード全102枚セット、約1億9955万円で落札 公開販売における最高額を記録で背景説明
ヘリテージ・オークションズ（本社：米国テキサス州ダラス）が6月26日〜27日に開催した「Trading Card Games and Manga Signature Auction」（トレーディングカードゲーム＆マンガ・シグネチャー・オークション）において、PSA Gem Mint 10の最高評価を受けた『ポケモン 第1版ベースセット』全102枚セットが、1,218,750米ドル（約1億9955万円）で落札されたことが、公式より発表された。
【画像】気になる！1億円以上で落札されたポケモンカード
落札額は、公開販売における同セットの最高額。また、本オークションの落札総額は7,894,456ドル（約12億9256万円）に達し、2026年3月に記録した7,620,617ドル（約12億4772万円）を上回り、ヘリテージ・オークションズのトレーディングカードゲーム・オークションにおける過去最高額を更新した。※日本円換算は1米ドル＝163.73円で算出した概算。
■ポケモンカードが示す、ポップカルチャー市場の広がり
トレーディングカードは単なる玩具やコレクションの枠を超え、保存状態、希少性、流通背景、作品の文化的影響力によって、国際オークション市場で、評価対象としての存在感を高めている。
特にポケモンカードは、ゲーム、アニメ、マンガと連動しながら各国に広がった日本発コンテンツを象徴する収集品の一つ。なかでも初期に流通したカードや、イベント・コンテストなどで配布された賞品カード、第三者鑑定で高い評価を受けた状態の良いカードは、コレクターにとって懐かしさだけでなく、文化的価値や資産価値の観点からも注目されている。
近年では、トレーディングカードやマンガ、ゲームといったポップカルチャー関連アイテムへの関心が世界的に高まっている。今回のオークション結果は、作品の知名度だけでなく、状態・来歴・流通数が評価に大きく関わることを示す事例となった。
■最高評価の全102枚セットは、ポケモンカード収集における「偉業」
今回落札された『ポケモン 第1版ベースセット』は、1999年にWizards of the Coastから発売された、英語版ポケモンカードの初期を象徴するセット。全102枚すべてが「PSA Gem Mint 10」と鑑定された完全セットは、非常に高い保存状態と希少性を兼ね備えている。
「PSA Gem Mint 10」とは、第三者鑑定機関PSA（Professional Sports Authenticator）による10段階評価の最高グレード。カードの角、表面、印刷状態、センタリングなどが極めて良好な状態にあることを示している。
オークションでは、ポケモンカードを代表する賞品カードやトロフィーカードにも注目が集まり、『ポケモン ピカチュウ イラストレーター アンナンバード プロモ コロコロコミック』は、PSA 8.5評価で843,750ドル（約1億3815万円）で落札された。
1998年に開催された『リザードン メガバトル』で授与されたトロフィーカード『ゴールド No.1 トレーナー』『シルバー No.2 トレーナー』『ブロンズ No.3 トレーナー』の3枚セットは、875,000ドル（約1億4326万円）で落札。 No.1とNo.2のカードはPSA Mint 9、No.3のカードはPSA NM 7の評価を受けている。
PSA鑑定品は、いずれも状態を問わず20枚未満しか確認されておらず、3枚がそろって出品される機会は限られている。
ヘリテージ・オークションズのトレーディングカードゲーム部門マネージング・ディレクター、Jesus Garcia（ヘズス・ガルシア）は、「1999年の第1版ベースセットを全102枚そろえるだけでも、大変な偉業です。さらに、そのすべてをPSA Gem Mint 10という最高評価の状態でそろえることは、並外れた達成と言えます。このセットのカードを最高の状態で集めるには、長年にわたる情熱に加え、時間、資金、そして忍耐が必要です。今回の落札結果は、落札者がこれらのカードの入手難度と、このコレクションを完成させるまでに費やされた努力を深く理解し、評価したことを示しています」と説明した。
落札額は、公開販売における同セットの最高額。また、本オークションの落札総額は7,894,456ドル（約12億9256万円）に達し、2026年3月に記録した7,620,617ドル（約12億4772万円）を上回り、ヘリテージ・オークションズのトレーディングカードゲーム・オークションにおける過去最高額を更新した。※日本円換算は1米ドル＝163.73円で算出した概算。
■ポケモンカードが示す、ポップカルチャー市場の広がり
トレーディングカードは単なる玩具やコレクションの枠を超え、保存状態、希少性、流通背景、作品の文化的影響力によって、国際オークション市場で、評価対象としての存在感を高めている。
特にポケモンカードは、ゲーム、アニメ、マンガと連動しながら各国に広がった日本発コンテンツを象徴する収集品の一つ。なかでも初期に流通したカードや、イベント・コンテストなどで配布された賞品カード、第三者鑑定で高い評価を受けた状態の良いカードは、コレクターにとって懐かしさだけでなく、文化的価値や資産価値の観点からも注目されている。
近年では、トレーディングカードやマンガ、ゲームといったポップカルチャー関連アイテムへの関心が世界的に高まっている。今回のオークション結果は、作品の知名度だけでなく、状態・来歴・流通数が評価に大きく関わることを示す事例となった。
■最高評価の全102枚セットは、ポケモンカード収集における「偉業」
今回落札された『ポケモン 第1版ベースセット』は、1999年にWizards of the Coastから発売された、英語版ポケモンカードの初期を象徴するセット。全102枚すべてが「PSA Gem Mint 10」と鑑定された完全セットは、非常に高い保存状態と希少性を兼ね備えている。
「PSA Gem Mint 10」とは、第三者鑑定機関PSA（Professional Sports Authenticator）による10段階評価の最高グレード。カードの角、表面、印刷状態、センタリングなどが極めて良好な状態にあることを示している。
オークションでは、ポケモンカードを代表する賞品カードやトロフィーカードにも注目が集まり、『ポケモン ピカチュウ イラストレーター アンナンバード プロモ コロコロコミック』は、PSA 8.5評価で843,750ドル（約1億3815万円）で落札された。
1998年に開催された『リザードン メガバトル』で授与されたトロフィーカード『ゴールド No.1 トレーナー』『シルバー No.2 トレーナー』『ブロンズ No.3 トレーナー』の3枚セットは、875,000ドル（約1億4326万円）で落札。 No.1とNo.2のカードはPSA Mint 9、No.3のカードはPSA NM 7の評価を受けている。
PSA鑑定品は、いずれも状態を問わず20枚未満しか確認されておらず、3枚がそろって出品される機会は限られている。
ヘリテージ・オークションズのトレーディングカードゲーム部門マネージング・ディレクター、Jesus Garcia（ヘズス・ガルシア）は、「1999年の第1版ベースセットを全102枚そろえるだけでも、大変な偉業です。さらに、そのすべてをPSA Gem Mint 10という最高評価の状態でそろえることは、並外れた達成と言えます。このセットのカードを最高の状態で集めるには、長年にわたる情熱に加え、時間、資金、そして忍耐が必要です。今回の落札結果は、落札者がこれらのカードの入手難度と、このコレクションを完成させるまでに費やされた努力を深く理解し、評価したことを示しています」と説明した。