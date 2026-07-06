『豊臣兄弟！』“秀吉”池松壮亮、“信長”小栗旬の言葉に涙 ネット悲痛「今生の別れになるの…!?」「来週が怖い…」
仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第26回「信長を笑わせろ！」が5日に放送され、信長（小栗旬）からの思いがけない言葉に、秀吉が涙をこぼすと、ネット上には「とっっっても切ない」「今生の別れになるの…!?」「来週が怖い…」などの反響が寄せられた。
【写真】今生の別れ？仲良く空を見上げる信長（小栗旬）と秀吉（池松壮亮） 第26回「信長を笑わせろ！」より
信長は、長宗我部元親（磯部寛之）との約束をひるがえし、労せずして阿波と讃岐を手中に収める。これに元親は激怒し、間を取り持った光秀（要潤）は苦境に立たされる。
そんな中、信長は甥・信澄（緒形敦）が長宗我部と内通して謀反を企てていると疑い、蟄居を命じる。光秀から事の顛末を聞き、信長の苦しみを察した小一郎（仲野）と秀吉（池松壮亮）。羽柴家一同である計画を立て、信長と市（宮崎あおい）を長浜城に招待する…。
羽柴家一同のもてなしを受け、さらに秀吉との“勝負”に負けた信長は、信澄を許すと決意。長浜城の大天守で、信長は信澄に亡き弟・信勝（中沢元紀）の面影を重ねていたと告白する。
信長が感謝の言葉を伝えると、秀吉は「上様と共に、新しき世をつくり、皆を喜ばせたい。それだけでござりまする」と笑顔を見せる。すると信長は空を見上げながら「空はどこまでも一つじゃ。わしはそういう国をつくりたい」とつぶやく。
これに秀吉が「わしが太陽になって、上様がつくり上げたこの国を照らし続けまする」と応じると、信長は優しく微笑みながらも「このたわけが！」と一喝。そして「それではお前が一番目立つではないか！」と叱りつつ、着ていた羽織を脱いで秀吉にかけると、信長は真剣な表情で「よき侍になりおったわ」と語りかける。思いがけない言葉に、秀吉は思わず涙をこぼすのだった…。
本能寺の変へのカウンドダウンが進む中での感動的なシーンに、ネット上には「歴史は変えられないと思うと、とっっっても切ない」「これが信長と秀吉の最後の会話？」「信長と秀吉の今生の別れになるの…!?」「もう本能寺回避ルートでよくないっすか…」「来週が怖い…」といった声が相次いでいた。
※宮崎あおいの「崎」は正しくは「たつさき」
【写真】今生の別れ？仲良く空を見上げる信長（小栗旬）と秀吉（池松壮亮） 第26回「信長を笑わせろ！」より
信長は、長宗我部元親（磯部寛之）との約束をひるがえし、労せずして阿波と讃岐を手中に収める。これに元親は激怒し、間を取り持った光秀（要潤）は苦境に立たされる。
羽柴家一同のもてなしを受け、さらに秀吉との“勝負”に負けた信長は、信澄を許すと決意。長浜城の大天守で、信長は信澄に亡き弟・信勝（中沢元紀）の面影を重ねていたと告白する。
信長が感謝の言葉を伝えると、秀吉は「上様と共に、新しき世をつくり、皆を喜ばせたい。それだけでござりまする」と笑顔を見せる。すると信長は空を見上げながら「空はどこまでも一つじゃ。わしはそういう国をつくりたい」とつぶやく。
これに秀吉が「わしが太陽になって、上様がつくり上げたこの国を照らし続けまする」と応じると、信長は優しく微笑みながらも「このたわけが！」と一喝。そして「それではお前が一番目立つではないか！」と叱りつつ、着ていた羽織を脱いで秀吉にかけると、信長は真剣な表情で「よき侍になりおったわ」と語りかける。思いがけない言葉に、秀吉は思わず涙をこぼすのだった…。
本能寺の変へのカウンドダウンが進む中での感動的なシーンに、ネット上には「歴史は変えられないと思うと、とっっっても切ない」「これが信長と秀吉の最後の会話？」「信長と秀吉の今生の別れになるの…!?」「もう本能寺回避ルートでよくないっすか…」「来週が怖い…」といった声が相次いでいた。
※宮崎あおいの「崎」は正しくは「たつさき」