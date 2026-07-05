「はっきり言ってありえねえ」妊娠させたら3000万で騙される70代男性。元刑事が語るロマンス詐欺の罠
治安戦略アナリストの小比類巻文隆氏が自身のYouTubeチャンネルで「妊娠のお手伝い、女子大生から「愛してる」。ありえない！ロマンス詐欺の手口とだまされる70代男性たち。キーワードは孤独感：元刑事が解説」を公開した。動画では、高齢男性を狙った悪質なロマンス詐欺事件を取り上げ、その背景にある「孤独感」という社会問題について元刑事の視点から鋭く切り込んでいる。
小比類巻氏はまず、「妊娠させてくれれば3000万円支払う」と持ちかけられ、70代男性が詐欺グループに約290万円を騙し取られた事件を紹介。さらに、22歳の女子大生(当時)がマッチングアプリで知り合った70代男性に恋愛感情を抱かせ、大学院の入学金名目などで約42万円を騙し取った事件にも言及した。小比類巻氏は被害者に対し「かわいそうなのは間違いない」と同情しつつも、手口に対しては「はっきり言ってありえねえ」と一刀両断した。
なぜこのような現実離れした手口に騙されてしまうのか。その理由として、小比類巻氏は「孤独感」を挙げる。妻に先立たれた男性などが抱える寂しさについて「孤独感というのは、非常に人間をむしばむ感情」と指摘。動画内では内閣府による「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査(令和7年)」の資料を提示し、70代男性の多くが孤独を感じているというデータを引用。「それなりに多い人数の人が、孤独感を味わって暮らしている」と現状を分析し、詐欺師が高齢者の心の隙間に付け込んでいる実態を解説した。
動画の最後で小比類巻氏は、「孤独感というのは人間にとって非常に有害な感情」と改めて警告。「趣味を通じて人との繋がりを持つことが非常に大切だ」と提言した。どんなことでも良いので健全な趣味を持ち、他者と接する機会を作ることが、心身の健康と詐欺被害の防止につながると視聴者に強く訴えかけている。
小比類巻氏はまず、「妊娠させてくれれば3000万円支払う」と持ちかけられ、70代男性が詐欺グループに約290万円を騙し取られた事件を紹介。さらに、22歳の女子大生(当時)がマッチングアプリで知り合った70代男性に恋愛感情を抱かせ、大学院の入学金名目などで約42万円を騙し取った事件にも言及した。小比類巻氏は被害者に対し「かわいそうなのは間違いない」と同情しつつも、手口に対しては「はっきり言ってありえねえ」と一刀両断した。
なぜこのような現実離れした手口に騙されてしまうのか。その理由として、小比類巻氏は「孤独感」を挙げる。妻に先立たれた男性などが抱える寂しさについて「孤独感というのは、非常に人間をむしばむ感情」と指摘。動画内では内閣府による「孤独・孤立の実態把握に関する全国調査(令和7年)」の資料を提示し、70代男性の多くが孤独を感じているというデータを引用。「それなりに多い人数の人が、孤独感を味わって暮らしている」と現状を分析し、詐欺師が高齢者の心の隙間に付け込んでいる実態を解説した。
動画の最後で小比類巻氏は、「孤独感というのは人間にとって非常に有害な感情」と改めて警告。「趣味を通じて人との繋がりを持つことが非常に大切だ」と提言した。どんなことでも良いので健全な趣味を持ち、他者と接する機会を作ることが、心身の健康と詐欺被害の防止につながると視聴者に強く訴えかけている。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
元警視庁刑事・国際捜査官。1993〜2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。