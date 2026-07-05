詐欺を防ぐためにも「健全な趣味」を持ち繋がりを作る

内閣府のデータが示す70代男性の深刻な孤独の現状

石川県小松市で10歳男児が滝つぼで発見。警察庁のデータが示す「10代の行方不明者17,732人」の現実

佐藤二朗×橋本愛騒動に元警視庁刑事が警鐘！「経済的観点から見ると書き得」ハラスメント騒動から見える構造問題

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チャンネル情報

元警視庁刑事・国際捜査官。1993〜2023年警視庁。爆弾処理班配属後、警視庁中国語通訳を経て国際捜査官に。以降、国内外の銃器・薬物犯罪の情報収集、秘匿捜査に従事する。ほか殺人、強盗、誘拐事件などあらゆる捜査に参加。退官後、30年に及ぶ警察人生の知見を世の中へ貢献すべく治安戦略アナリストとして活動中。