チョコプラ、『トイ・ストーリー5』でダッキー＆バニー続投 本国でセリフなしも大逆転で
千葉県にある東京ディズニーランドでディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』日本公開記念スペシャルトークショーが3日に開催された。
【写真】そっくり…？肩を並べる松井ケムリ＆バズ・ライトイヤー
この日は、午後7時30分から「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティー」として特別営業。イベントには、唐沢寿明（ウッディ役）、所ジョージ（バズ・ライトイヤー役）、広瀬アリス（リリーパッド役）、M!LKの佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、乃木坂46の井上和（スナッピー役）、令和ロマンの松井ケムリ（アトラス役）、チョコレートプラネットの長田庄平（バニー役）、松尾駿（ダッキー役）という日本版の豪華な声優陣が登壇した。
唐沢は「みんなは俺の相棒だぜ！」と決めセリフであいさつ。続く所は「私がバズ・ライトイヤーだ。宇宙の彼方へ、さあ行くぞ」と話し、「唐沢さんがやるから！」と苦笑い。観客はもちろん歓声を上げていた。
チョコプラの2人は『トイ・ストーリー4』に登場したダッキー＆バニーの日本吹替版のキャストだった。『トイ・ストーリー5』にも登場し、チョコプラの2人が日本版吹替版のキャストとして続投した。『トイ・ストーリー5』から参加のキャストに、セリフ再現の流れで『トイ・ストーリー4』のセリフを再現するなど、マウントするチョコプラの2人。ただ、本国ではダッキー＆バニーのセリフがなかったことがMCからトリビアとして明かされると一転。長田は「ダッキー＆バニーのセリフがあるのは日本だけ！」と苦笑いを浮かべ、松尾は「さっきまで偉そうにして、すみません！」と頭を下げていた。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
【写真】そっくり…？肩を並べる松井ケムリ＆バズ・ライトイヤー
この日は、午後7時30分から「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティー」として特別営業。イベントには、唐沢寿明（ウッディ役）、所ジョージ（バズ・ライトイヤー役）、広瀬アリス（リリーパッド役）、M!LKの佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、乃木坂46の井上和（スナッピー役）、令和ロマンの松井ケムリ（アトラス役）、チョコレートプラネットの長田庄平（バニー役）、松尾駿（ダッキー役）という日本版の豪華な声優陣が登壇した。
チョコプラの2人は『トイ・ストーリー4』に登場したダッキー＆バニーの日本吹替版のキャストだった。『トイ・ストーリー5』にも登場し、チョコプラの2人が日本版吹替版のキャストとして続投した。『トイ・ストーリー5』から参加のキャストに、セリフ再現の流れで『トイ・ストーリー4』のセリフを再現するなど、マウントするチョコプラの2人。ただ、本国ではダッキー＆バニーのセリフがなかったことがMCからトリビアとして明かされると一転。長田は「ダッキー＆バニーのセリフがあるのは日本だけ！」と苦笑いを浮かべ、松尾は「さっきまで偉そうにして、すみません！」と頭を下げていた。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。