乃木坂46・井上和「盛れてる、盛れてる！」 『トイ・ストーリー5』スナッピー役のセリフ披露
千葉県にある東京ディズニーランドでディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー5』日本公開記念スペシャルトークショーが3日に開催された。
【写真】かわいい！ふりふりチェックのシャツを着て可愛くセリフを披露した井上和
この日は、午後7時30分から「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティー」として特別営業。イベントには、唐沢寿明（ウッディ役）、所ジョージ（バズ・ライトイヤー役）、広瀬アリス（リリーパッド役）、M!LKの佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、乃木坂46の井上和（スナッピー役）、令和ロマンの松井ケムリ（アトラス役）、チョコレートプラネットの長田庄平（バニー役）、松尾駿（ダッキー役）という日本版の豪華な声優陣が登壇した。
唐沢は「みんなは俺の相棒だぜ！」と決めセリフであいさつ。続く所は「私がバズ・ライトイヤーだ。宇宙の彼方へ、さあ行くぞ」と話し、「唐沢さんがやるから！」と苦笑い。観客はもちろん歓声を上げ、ほかのキャストもセリフを言う流れになった。そんな流れに井上は困惑。それでも「盛れてる、盛れてる〜！」とキュートに披露。広瀬からジェスチャーで絶賛されていた。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
【写真】かわいい！ふりふりチェックのシャツを着て可愛くセリフを披露した井上和
この日は、午後7時30分から「“ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5”プライベート・イブニング・パーティー」として特別営業。イベントには、唐沢寿明（ウッディ役）、所ジョージ（バズ・ライトイヤー役）、広瀬アリス（リリーパッド役）、M!LKの佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、乃木坂46の井上和（スナッピー役）、令和ロマンの松井ケムリ（アトラス役）、チョコレートプラネットの長田庄平（バニー役）、松尾駿（ダッキー役）という日本版の豪華な声優陣が登壇した。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。