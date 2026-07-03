【フランス速報】14歳少年がパリで暴走…運河での迷惑行為と釈放の裏にある「本当の問題」とは？
YouTubeチャンネル「Florian 京都のフランス人」が、「フランスで14歳の少年が大騒動…でも本当の問題は別にあります」と題した動画を公開した。動画では、出演者のフロリアンが、パリのサン・マルタン運河で迷惑行為を繰り返す14歳の少年のニュースを取り上げ、その背景にあるフランス社会の真の問題点について独自の見解を語った。
フロリアンによると、少年は「税関（ラ・ドゥアン）」と名乗り、運河の通行人に2ユーロの通行料を要求。支払いを拒否する者には水をかけたり、公衆トイレに閉じ込めたりといった嫌がらせを行っているという。特に波紋を呼んだのは、急いでいる障害者の男性の車を妨害し、複数の若者とボンネットに乗って車を破壊した事件である。少年は警察に逮捕されたものの、年齢を理由に制裁措置なしで釈放され、翌日には再び現場に姿を現した。
フロリアンはこうした犯罪行為を非難しつつ、周囲の大人や年長者が彼を利用し、「SNSとってアップロードして、それでなんか自分でバズったらお金なるから」と、利益目的で悪行を煽っている現状が本当の問題だと指摘した。
さらに、フランスにおける若者の環境にも言及。「日本の13、14歳の遊び方と違いすぎてショック」と語り、学校外でのクラブ活動などが少なく、長期休暇中も暇を持て余した子供たちが非行に走る構造的な問題があると分析した。また、警察が何度逮捕しても処罰されない少年法のあり方についても疑問を呈している。動画の最後には「日本の子供たちが夏休みになったら何をしているか知りたい」と視聴者に問いかけ、日仏の環境の違いについて考えるきっかけを提供して締めくくった。
フロリアンによると、少年は「税関（ラ・ドゥアン）」と名乗り、運河の通行人に2ユーロの通行料を要求。支払いを拒否する者には水をかけたり、公衆トイレに閉じ込めたりといった嫌がらせを行っているという。特に波紋を呼んだのは、急いでいる障害者の男性の車を妨害し、複数の若者とボンネットに乗って車を破壊した事件である。少年は警察に逮捕されたものの、年齢を理由に制裁措置なしで釈放され、翌日には再び現場に姿を現した。
フロリアンはこうした犯罪行為を非難しつつ、周囲の大人や年長者が彼を利用し、「SNSとってアップロードして、それでなんか自分でバズったらお金なるから」と、利益目的で悪行を煽っている現状が本当の問題だと指摘した。
さらに、フランスにおける若者の環境にも言及。「日本の13、14歳の遊び方と違いすぎてショック」と語り、学校外でのクラブ活動などが少なく、長期休暇中も暇を持て余した子供たちが非行に走る構造的な問題があると分析した。また、警察が何度逮捕しても処罰されない少年法のあり方についても疑問を呈している。動画の最後には「日本の子供たちが夏休みになったら何をしているか知りたい」と視聴者に問いかけ、日仏の環境の違いについて考えるきっかけを提供して締めくくった。
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