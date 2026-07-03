「地球のために良くない」フランスにはびこるエアコンへの偏見が危険すぎる

「もっと日本を旅しておけばよかった」フランス人が京都・南山城村の絶景に感動

フランス人が解説！W杯での日本サポーターの「お行儀の良い」歓喜に世界が驚く理由