東京ディズニーランドでは、夏のスペシャルイベントが今日から始まります。園内を涼しく楽しめるクールなスポットを田粼さくらキャスターが取材しました。

ディズニーリゾートでは、7月2日から9月14日の期間、夏のスペシャルイベント『サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort』を開催しています。音楽に合わせて大量の水を浴びるプログラムや、ボタンを押してびしょぬれになれるスポットなど、清涼感を味わうことができます。

今年も『スプラッシュ・マウンテン』は、通常よりも多い水しぶきがあがる期間限定バージョンに。そんななか、新たにトゥーンタウンにある『ガジェットのゴーコースター』も夏仕様に変化しています。乗車中に水がかかる“びしょ濡れ”バージョンを、実際に田粼キャスターも乗車して体験しました。

また、びしょぬれになれるイベント以外にも、園内にはさまざまな暑さ対策が行われています。クマたちの演奏が楽しめる『カントリーベア・シアター』では、7月中旬から来場者が涼めるよう休憩場所としても利用できるように、屋内を開放するということです。ほかにも、日陰となるタープが張られるなど、さまざまな暑さ対策が実施されています。