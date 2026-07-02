ユニクロの公式インスタグラムアカウントが、7月2日までの期間限定価格商品を紹介しています。

【画像】暑くなる前に買い足したいアイテム6種！ 今日までの限定価格商品（画像9枚）

公式アカウントは、「あのバズアイテムも！? 今週のユニクロ期間限定価格アイテムに大注目 大人気の半袖ニットやTシャツなど、これからの季節に大活躍間違いなし！」とコメント。期間限定価格商品6種をピックアップし、コーディネートと合わせて紹介しています。

まずは、男女兼用（メンズサイズ商品）「ボクシークロップドTシャツ」。通常価格1500円（以下、税込み）のところ、限定価格990円となっています。短い丈で、広い身幅が“今っぽい”ボクシーシルエットの今季新作Tシャツです。

続いて、「リブブラトップ／アメリカンスリーブ」（通常価格2490円、限定価格1490円）と、涼しさとはきやすさでSNSで“大バズ”となった人気商品の「リネンブレンドイージーパンツ」（通常価格2990円、限定価格1990円）のコーディネート。ブラウンの「リネンブレンドイージーパンツ」には、人気の「ミニT」（通常価格1500円、限定価格990円）新柄のボーダー柄「14 RED」を合わせた着こなしを提案。

さらに、これからの季節に活躍する半袖ニット「ポロセーター／ウォッシャブル」（通常価格2990円、限定価格1990円）、「UVカットクルーネックセーター／ウォッシャブル」（通常価格1990円、限定価格1290円）もおすすめしています。どちらも、バイカラーのデザインが展開しています。