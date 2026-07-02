手足口病、流行 都内で2年ぶり警報基準超える 都が感染予防のポイント説明「徹底をお願いします」
東京都は2日、公式サイトを更新し、主に夏に小児を中心に流行する感染症「手足口病」が流行し、都内で警報基準に達したと発表した。都は感染予防を呼びかけている。
【画像】恐ろしい増え方…警報基準を超えた東京都の手足口病報告数の推移
都によると、都内の小児科定点医療機関からの第26週（6月22日〜28日）の患者報告数が2年ぶりに都の警報基準を超え、サイトでは「大きな流行となっています」と伝えた。
続けて「手足口病は、ウイルスによる感染症で、特別な治療法はありません」とし、「感染予防策としては、こまめな手洗いやマスクの着用、咳やくしゃみをする時には口と鼻をティッシュ等でおおうなどの咳エチケットを心がけることが大切です」と呼びかけた。
さらに「夏には、ヘルパンギーナ、咽頭結膜熱等も、主に小児を中心に流行します。ご家庭、保育所、幼稚園、学校等においても、感染予防策の徹底をお願いします」と喚起した。
令和8年第26週（6月22日〜28日）の都内264か所の小児科定点医療機関から報告された定点当たり患者報告数（都内全体）は6.30人／週となった。患者報告数が警報レベルにあるのは、31保健所中16保健所で、管内人口の合計は、東京都全体の48.59％にのぼるという。
手足口病は、口の中、手のひら、足の裏などにできる発しんや水ほうが主な症状。熱を伴う場合もある。ウイルスが含まれた咳やくしゃみを吸い込んだり、手についたウイルスが口に入ったりすることで感染する。
都は感染予防のポイントとして「アルコール消毒が効きにくいため、流水や石けんでこまめに手を洗い、自分専用のタオルで手を拭きましょう。咳やくしゃみをする時には口と鼻をティッシュ等でおおう等の咳エチケットを心がけましょう」とした。
さらに「症状がおさまった後も、患者さんの便の中にはウイルスが含まれますので（2〜4週間）、トイレの後やおむつ交換の後、食事の前には手洗いを心がけましょう」と伝えている。
【画像】恐ろしい増え方…警報基準を超えた東京都の手足口病報告数の推移
都によると、都内の小児科定点医療機関からの第26週（6月22日〜28日）の患者報告数が2年ぶりに都の警報基準を超え、サイトでは「大きな流行となっています」と伝えた。
続けて「手足口病は、ウイルスによる感染症で、特別な治療法はありません」とし、「感染予防策としては、こまめな手洗いやマスクの着用、咳やくしゃみをする時には口と鼻をティッシュ等でおおうなどの咳エチケットを心がけることが大切です」と呼びかけた。
令和8年第26週（6月22日〜28日）の都内264か所の小児科定点医療機関から報告された定点当たり患者報告数（都内全体）は6.30人／週となった。患者報告数が警報レベルにあるのは、31保健所中16保健所で、管内人口の合計は、東京都全体の48.59％にのぼるという。
手足口病は、口の中、手のひら、足の裏などにできる発しんや水ほうが主な症状。熱を伴う場合もある。ウイルスが含まれた咳やくしゃみを吸い込んだり、手についたウイルスが口に入ったりすることで感染する。
都は感染予防のポイントとして「アルコール消毒が効きにくいため、流水や石けんでこまめに手を洗い、自分専用のタオルで手を拭きましょう。咳やくしゃみをする時には口と鼻をティッシュ等でおおう等の咳エチケットを心がけましょう」とした。
さらに「症状がおさまった後も、患者さんの便の中にはウイルスが含まれますので（2〜4週間）、トイレの後やおむつ交換の後、食事の前には手洗いを心がけましょう」と伝えている。