【名古屋】栄で無料音楽フェス開催へ RHYMESTER、BONNIE PINK、オカモトレイジら豪華アーティスト発表【一覧】
名古屋テレビ放送株式会社（メ〜テレ）は、7月31日〜8月2日の3日間、入場無料の音楽ライブ『JIM BEAM SUMMER FES 2026 in NAGOYA』を、名古屋・栄の「サカエ ヒロバス」で開催する。
【画像】名古屋・栄で無料音楽フェス 充実のグルメ登場
メ〜テレの音楽コンテンツ「クラブ東別院／クラブシリーズ」がイベントをアシスト。日本のヒップホップシーンをけん引し続けるRHYMESTERをはじめ、昨年デビュー30周年を迎えたBONNIE PINK、さらにFNCY、オカモトレイジ（OKAMOTO’S）、DJ HASEBEら、ジャンルを超えた豪華アーティスト総勢15組が出演する。
会場には、ジューシーなローストチキン、香ばしいホルモン焼き、揚げたての唐揚げがデカ盛りになるなど、ライブと相性抜群のパンチの効いたフェスグルメも楽しめる。
■イベント名『JIM BEAM SUMMER FES 2026 in NAGOYA』
開催日時 ※雨天決行／荒天中止
2026年 7月31日（金）17:00〜21:00
8月1日（土）11:00〜21:00
8月2日（日）11:00〜20:00
開催場所：名古屋市 栄・サカエ ヒロバス（久屋大通公園内）
【出演アーティスト】
Andre（D.R.C.）
BEATKICKS（TWIGY＆HAZU）
BONNIE PINK
DJ HASEBE
DJ HIRAKATSU
DJ Kaoru
DJ RYOW
DJ WATARAI
FNCY（ZEN-LA-ROCK / G.RINA / 鎮座DOPENESS）
オカモトレイジ（OKAMOTO’S）
RHYMESTER
RINO LATINA II（LAMP EYE）
Ryo Kobayakawa（D.R.C.）
YonYon
ZEN-LA-ROCK a.k.a. COMBINATE FUTURE
【画像】名古屋・栄で無料音楽フェス 充実のグルメ登場
メ〜テレの音楽コンテンツ「クラブ東別院／クラブシリーズ」がイベントをアシスト。日本のヒップホップシーンをけん引し続けるRHYMESTERをはじめ、昨年デビュー30周年を迎えたBONNIE PINK、さらにFNCY、オカモトレイジ（OKAMOTO’S）、DJ HASEBEら、ジャンルを超えた豪華アーティスト総勢15組が出演する。
■イベント名『JIM BEAM SUMMER FES 2026 in NAGOYA』
開催日時 ※雨天決行／荒天中止
2026年 7月31日（金）17:00〜21:00
8月1日（土）11:00〜21:00
8月2日（日）11:00〜20:00
開催場所：名古屋市 栄・サカエ ヒロバス（久屋大通公園内）
【出演アーティスト】
Andre（D.R.C.）
BEATKICKS（TWIGY＆HAZU）
BONNIE PINK
DJ HASEBE
DJ HIRAKATSU
DJ Kaoru
DJ RYOW
DJ WATARAI
FNCY（ZEN-LA-ROCK / G.RINA / 鎮座DOPENESS）
オカモトレイジ（OKAMOTO’S）
RHYMESTER
RINO LATINA II（LAMP EYE）
Ryo Kobayakawa（D.R.C.）
YonYon
ZEN-LA-ROCK a.k.a. COMBINATE FUTURE