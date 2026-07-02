BE：FIRST、新曲「Missing」のダンスプラクティス映像を公開
6人組ダンス＆ボーカルグループBE：FIRSTが、1日に放送された『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）に出演し、同日にリリースした新曲「Missing」をテレビ初パフォーマンスした。さらに、22時には「Missing ‐Dance Practice‐」をYouTubeでプレミア公開した。
【動画】BE：FIRST「Missing ‐Dance Practice‐」映像
新曲「Missing」は、UKダンスシーンを代表する存在として確固たる地位を築いてきた DJ／Producer Jonas Blue をプロデューサーに迎えたDance popナンバー。BE：FIRSTはこれまでに「Don’t Wake Me Up」のカヴァーでJonas Blueとコラボレーションしており、本作はその関係性の延長線上に生まれた楽曲となっている。
1日に出演した『2026 FNS歌謡祭 夏』（フジテレビ系）では、切ないラブソングでありながら、爽やかで夏らしいサウンドが印象的な本楽曲の世界観を存分に表現。また、番組冒頭の「最強夏うたメドレー」企画では、桑田佳祐の「波乗りジョニー」を披露し、夏の幕開けを彩る歌声を届けた。
同日22時には、先日公開された2本立てのMVに続いて、「Missing ‐Dance Practice‐」をYouTube公開。この後、7月4日には『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）への出演も決まっている。
BE：FIRSTシングル「Missing」は発売中。
【動画】BE：FIRST「Missing ‐Dance Practice‐」映像
新曲「Missing」は、UKダンスシーンを代表する存在として確固たる地位を築いてきた DJ／Producer Jonas Blue をプロデューサーに迎えたDance popナンバー。BE：FIRSTはこれまでに「Don’t Wake Me Up」のカヴァーでJonas Blueとコラボレーションしており、本作はその関係性の延長線上に生まれた楽曲となっている。
同日22時には、先日公開された2本立てのMVに続いて、「Missing ‐Dance Practice‐」をYouTube公開。この後、7月4日には『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）への出演も決まっている。
BE：FIRSTシングル「Missing」は発売中。