【きょうから】タイドラマ『Dark Blue Kiss』が全話配信 TayNew主演の名作が“まるわかり日本語字幕”で
ぶつかり合い、すれ違いながらも求め合う不器用な恋の物語
2019年のタイ本国放送以来、世界中のファンを魅了し続ける大ヒットシリーズ“DBK”ことドラマ『Dark Blue Kiss』（全12話）が、各配信プラットフォームにて、きょう1日より全話一挙配信される。タイ語のニュアンスを可能な限り忠実に再現した“まるわかり日本語字幕”で新たに届けられる。
【写真】サブカプもいいぞ！暑い夜に顔を寄せる『DBK』場面カット
本作は、『Cherry Magic』『A Dog And A Plane 空まで届く犬の遠吠え』の主演で注目を集める、タイBL界を代表する人気ペア“TayNew”が贈る不朽の名作。
さらに、『My Golden Blood』『Only Friends : Dream On』主演のGawinや、『The Ex-Morning 気まぐれな元恋人』出演のPodら実力派キャストも集結。
■ストーリー
工学部３年生のピートとカオは、周囲に関係を隠しながら交際を続ける恋人同士。父親に２人の関係を明かしているピートとは違い、カオは教師である母親に打ち明けられずにいた。そんなカオの事情を理解しながらも、関係を公にしたいピートは、大胆な行動で度々カオを振り回してしまう。
そんな中、カオは母親の勤める学校の校長から、息子の家庭教師を頼まれる。しかし、そこに現れたのは…。一方、カフェを経営するサンは、弟レインの友人・モークに対し、顔を合わせるたびに小言を言っていた。
異なる価値観を持つ相手と向き合いながら、さまざまな“愛の形”を見つけていく彼らの想いの行方は――。
2019年のタイ本国放送以来、世界中のファンを魅了し続ける大ヒットシリーズ“DBK”ことドラマ『Dark Blue Kiss』（全12話）が、各配信プラットフォームにて、きょう1日より全話一挙配信される。タイ語のニュアンスを可能な限り忠実に再現した“まるわかり日本語字幕”で新たに届けられる。
【写真】サブカプもいいぞ！暑い夜に顔を寄せる『DBK』場面カット
本作は、『Cherry Magic』『A Dog And A Plane 空まで届く犬の遠吠え』の主演で注目を集める、タイBL界を代表する人気ペア“TayNew”が贈る不朽の名作。
■ストーリー
工学部３年生のピートとカオは、周囲に関係を隠しながら交際を続ける恋人同士。父親に２人の関係を明かしているピートとは違い、カオは教師である母親に打ち明けられずにいた。そんなカオの事情を理解しながらも、関係を公にしたいピートは、大胆な行動で度々カオを振り回してしまう。
そんな中、カオは母親の勤める学校の校長から、息子の家庭教師を頼まれる。しかし、そこに現れたのは…。一方、カフェを経営するサンは、弟レインの友人・モークに対し、顔を合わせるたびに小言を言っていた。
異なる価値観を持つ相手と向き合いながら、さまざまな“愛の形”を見つけていく彼らの想いの行方は――。