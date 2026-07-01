T・スウィフトさんとT・ケルシーさんがマディソン・スクエア・ガーデンで挙式予定/Kevin Mazur/Getty Images

（CNN）米歌手テイラー・スウィフトさんと米プロフットボールNFLのスター選手トラビス・ケルシーさんが、ニューヨーク・マンハッタンのマディソン・スクエア・ガーデン（MSG）で今週、結婚式を挙げる見通しだ。関係者が6月30日、CNNに明らかにした。

関係者によると、現地時間の7月2日午後6時から始まる「リハーサル」には招待客約100人が出席する見通し。

結婚式は3日に予定され、夕方から「カクテルパーティー」が始まる。披露宴は4日午前4時まで続く見通しで、招待客は約1000人を見込んでいる。

2人は2023年に交際を始め、25年8月にインスタグラムで同時に婚約を発表した。

ニューヨークのゾーラン・マムダニ市長は30日の記者会見で2人の挙式をほのめかし、予想される熱波到来に絡めて「もしMSGで挙式する予定なら、屋内で涼しく過ごせる。これは市全体にとって良い手本だと思う」と語った。

米国は7月4日に250年目の建国記念日を迎える。現在はサッカーの北中米ワールドカップ（W杯）も開催中で、ニューヨークは観光客であふれかえっている。7月5日にニュージャージー州のスタジアムで行われる試合の観客は、マディソン・スクエア・ガーデンの地下にある巨大な乗換駅のペン・ステーションを経由する人も多い。

マディソン・スクエア・ガーデンは、スウィフトさんが過去に8回の公演を行った会場でもある。それでもファンやスタッフは、本当にここで挙式が行われるとは信じられないと口にしていた。

市や警察によると、結婚式の企画で知られるイベント会社はマディソン・スクエア・ガーデン周辺でのイベント開催について許可を申請していた。申請が認められれば、周辺の道路は2日から4日にかけて封鎖される。