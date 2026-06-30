乃木坂46井上和、花柄ワンピで『トイ・ストーリー５』レッドカーペットに登場 美髪輝く
乃木坂46の井上和が、30日、映画『トイ・ストーリー５』のジャパンプレミアに登場。花柄ワンピの清楚な装いで、まるで作品の世界に入り込んだかのような豪華レッドカーペットを歩いた。
【写真】足元までかわいい、『トイ・ストーリー５』レッドカーペットに登壇した井上和
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描いてきたディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。
本イベントは、まるで作品の世界に入り込んだかのような豪華レッドカーペットと、全国25劇場とライブビューイングをつないでの舞台挨拶を実施するというもので、イベントには、『トイ・ストーリー５』の声優陣と『トイ・ストーリー』シリーズファンが駆けつけ、プレミアを盛り上げた。
井上が演じるのは、キュートで仲間思いなデジカメのおもちゃスナッピー。レッドカーペットには、花柄がかわいい白のワンピースで登場。井上の美しいロングヘアがコーディネートを格上げしており、アクセサリーいらずなほど輝いていた。
そのほか本作の日本版声優には、唐沢寿明（ウッディ）、所ジョージ（バズ）、日下由美（ジェシー）、広瀬アリス（リリーパッド）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ）、松井ケムリ（令和ロマン）（アトラス）、天野叶愛（ボニー）、白山乃愛（ブレイズ）、沢城みゆき（ドーリー）、許綾香（トリクシー）、竜星涼（フォーキー）、落合弘治（ミスター・プリックルパンツ）、三ツ矢雄二（レックス）、三宅健太（コンバット・カール）、遠藤純一（ミスター・ポテトヘッド）、辻親八（スリンキー・ドッグ）、松金よね子（ミセス・ポテトヘッド）、木村昴、戸田恵子（ボー・ピープ）、花江夏樹、咲野俊介（ハム）、森川智之（デューク・カブーン）、南真由（カレン・ビバリー）、諏訪部順一、松尾駿（チョコレートプラネット）（ダッキー）、長田庄平（チョコレートプラネット）（バニー）のほか、カメオ声優として小島よしお、佐々木梅治、ふくまつ進紗（バターカップ）、江口拓也、朴璐美、福西勝也、佐倉綾音、子安武人、神谷浩史、上坂すみれ、雨宮天、上田麗奈、高橋李依が名を連ねる。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日より全国公開。
【写真】足元までかわいい、『トイ・ストーリー５』レッドカーペットに登壇した井上和
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描いてきたディズニー＆ピクサー『トイ・ストーリー』シリーズの最新作。
本イベントは、まるで作品の世界に入り込んだかのような豪華レッドカーペットと、全国25劇場とライブビューイングをつないでの舞台挨拶を実施するというもので、イベントには、『トイ・ストーリー５』の声優陣と『トイ・ストーリー』シリーズファンが駆けつけ、プレミアを盛り上げた。
そのほか本作の日本版声優には、唐沢寿明（ウッディ）、所ジョージ（バズ）、日下由美（ジェシー）、広瀬アリス（リリーパッド）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ）、松井ケムリ（令和ロマン）（アトラス）、天野叶愛（ボニー）、白山乃愛（ブレイズ）、沢城みゆき（ドーリー）、許綾香（トリクシー）、竜星涼（フォーキー）、落合弘治（ミスター・プリックルパンツ）、三ツ矢雄二（レックス）、三宅健太（コンバット・カール）、遠藤純一（ミスター・ポテトヘッド）、辻親八（スリンキー・ドッグ）、松金よね子（ミセス・ポテトヘッド）、木村昴、戸田恵子（ボー・ピープ）、花江夏樹、咲野俊介（ハム）、森川智之（デューク・カブーン）、南真由（カレン・ビバリー）、諏訪部順一、松尾駿（チョコレートプラネット）（ダッキー）、長田庄平（チョコレートプラネット）（バニー）のほか、カメオ声優として小島よしお、佐々木梅治、ふくまつ進紗（バターカップ）、江口拓也、朴璐美、福西勝也、佐倉綾音、子安武人、神谷浩史、上坂すみれ、雨宮天、上田麗奈、高橋李依が名を連ねる。
アニメ映画『トイ・ストーリー５』は、7月3日より全国公開。