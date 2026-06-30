切って混ぜるだけで無限に食べられる！大量消費に最適な「きゅうりのピリ辛漬け」
YouTubeチャンネル「しらっちのウマ痩せレシピ」が、「千切りきゅうりのピリ辛漬け」の作り方を解説する動画を公開しました。調味料と和えるだけで完成し、「ガチで無限に食べれる」と太鼓判を押す一品です。
動画の冒頭で「今作ってください！むちゃむちゃ美味い！」と熱弁するしらっちさん。主役となるのは、あらかじめ水抜きをしておいた4本分の千切りきゅうりです。
ボウルに入れたたっぷりのきゅうりに、醤油、お酢、ごま油を大さじ1ずつ加えます。さらに、コチュジャン、おろしニンニク、おろし生姜、ごまを小さじ1ずつ投入し、最後に鷹の爪を少し加えるのが味の決め手です。
すべての調味料が入ったら、トングを使ってしっかりと混ぜ合わせます。赤みがかったタレがきゅうり全体に絡んでツヤツヤと輝き、「美味そう！」と思わず声が漏れるほど食欲をそそる仕上がりです。大葉を敷いたお皿にこんもりと盛り付け、仕上げにごまを振りかければ完成です。
きゅうりの大量消費にもぴったりで、お酒のおつまみやご飯のお供として大活躍間違いなしのレシピ。ピリッと辛いクセになる味わいを、ぜひ自宅で試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・千切りきゅうり（水抜きしたもの） 4本
・醤油 大さじ1
・お酢 大さじ1
・ごま油 大さじ1
・コチュジャン 小さじ1
・おろしニンニク 小さじ1
・おろし生姜 小さじ1
・ごま 小さじ1＋少し
・鷹の爪 少し
［作り方］
1. 千切りにしたきゅうり4本分を水抜きし、ボウルに入れる。
2. 醤油、お酢、ごま油をそれぞれ大さじ1ずつ加える。
3. コチュジャン、おろしニンニク、おろし生姜、ごまをそれぞれ小さじ1ずつ加え、鷹の爪を少し入れる。
4. トングを使って、全体に味がなじむようにしっかりと混ぜ合わせる。
5. 器に盛り付け、最後にごまを少し振りかけたら完成。
動画の冒頭で「今作ってください！むちゃむちゃ美味い！」と熱弁するしらっちさん。主役となるのは、あらかじめ水抜きをしておいた4本分の千切りきゅうりです。
ボウルに入れたたっぷりのきゅうりに、醤油、お酢、ごま油を大さじ1ずつ加えます。さらに、コチュジャン、おろしニンニク、おろし生姜、ごまを小さじ1ずつ投入し、最後に鷹の爪を少し加えるのが味の決め手です。
すべての調味料が入ったら、トングを使ってしっかりと混ぜ合わせます。赤みがかったタレがきゅうり全体に絡んでツヤツヤと輝き、「美味そう！」と思わず声が漏れるほど食欲をそそる仕上がりです。大葉を敷いたお皿にこんもりと盛り付け、仕上げにごまを振りかければ完成です。
きゅうりの大量消費にもぴったりで、お酒のおつまみやご飯のお供として大活躍間違いなしのレシピ。ピリッと辛いクセになる味わいを、ぜひ自宅で試してみてはいかがでしょうか。
【レシピ】
［材料］
・千切りきゅうり（水抜きしたもの） 4本
・醤油 大さじ1
・お酢 大さじ1
・ごま油 大さじ1
・コチュジャン 小さじ1
・おろしニンニク 小さじ1
・おろし生姜 小さじ1
・ごま 小さじ1＋少し
・鷹の爪 少し
［作り方］
1. 千切りにしたきゅうり4本分を水抜きし、ボウルに入れる。
2. 醤油、お酢、ごま油をそれぞれ大さじ1ずつ加える。
3. コチュジャン、おろしニンニク、おろし生姜、ごまをそれぞれ小さじ1ずつ加え、鷹の爪を少し入れる。
4. トングを使って、全体に味がなじむようにしっかりと混ぜ合わせる。
5. 器に盛り付け、最後にごまを少し振りかけたら完成。
YouTubeの動画内容
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