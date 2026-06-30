実写版『モアナと伝説の海』IMAX＆プレミアムラージフォーマット上映決定 4種のポスターも解禁
実写版『モアナと伝説の海』が、IMAX（R）およびプレミアムラージフォーマット（Dolby Cinema、4DX、ScreenX）で上映されることが決定。あわせて、各種フォーマット版のポスタービジュアルも解禁された。
【写真】実写『モアナと伝説の海』モアナ、マウイらのキャラクターポスター
本作は、南の島と大海原を舞台にしたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。愛する家族と島を救うため、大海原へと旅立つ“海に選ばれた”少女・モアナが、どんな困難にも心の声を信じて立ち向かう姿を、スケールアップした美しい映像で描き出す。
モアナ役を務めるのは、奇跡の歌声を持つ19歳の新人キャサリン・ランガイア。半神半人の伝説の英雄で、モアナを支える頼れるマウイ役は、アニメーション版でも同役の声優を務めたドウェイン・ジョンソンが演じる。
さらに、モアナ役の日本版声優には、“生粋のモアナファン”であり、高い歌唱力と演技力をアメリカのディズニー本社に認められたTSUZUMI（ME:I）が決定。マウイ役として、ドウェインと同じくアニメーション版から続投する尾上松也が参加する。
今回、2Dに加え、IMAXおよびプレミアムラージフォーマットでの上映が決定。各フォーマットの魅力をダイナミックに表現した4種のポスタービジュアルも一挙解禁された。
通常のスクリーンよりも圧倒的に大きな画面で高画質な映像と、高い技術力を誇る音響が組み合わさった究極の映像世界を体感できるIMAXでは、大迫力のサウンドと圧倒的な映像美により、ダイナミックな大波が目の前に押し寄せてくるような感覚に。まるで本当に映画の中に入り込んだかのような没入感で、モアナが繰り広げる大冒険を味わうことができる。
映像に合わせて立体的で奥行きのある音響を楽しめるDolby Cinemaでは、耳元でさざめく心地よい波や風の音、キャラクターの息遣いなどもクリアに再現する。さらに、“超”実写版のキャストが彩る名曲――モアナの決意を歌った「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」や、自信に満ち溢れながらもどこか愛らしいマウイの魅力が全開の「俺のおかげさ」も、極上の音響で堪能できる。
シーンに合わせて客席が動き、風やミストなど五感を刺激する特殊効果が繰り出される「体感型」シアターシステム・4DXでは、モアナとマウイの冒険の一部になったかのように、船に乗っている感覚をリアルに再現。激しく吹き荒れる風や嵐、迫力あるアクションの衝撃までも豊かに体感できる。さらに、音楽シーンをより引き立てるため、リズム表現と画面上の動きをバランスよく組み合わせて演出するなど、臨場感たっぷりの仕上がりとなっている。
また、前方のスクリーンに加え、左右の壁にも映像が投影され、視界の限界を超える270度の世界を堪能できるScreenXでは、広大な海や島々、そして空が左右のスクリーンいっぱいに広がり、モアナとともに果てしない海を航海しているかのような圧倒的な没入感を体感できる。
実写版『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。
【写真】実写『モアナと伝説の海』モアナ、マウイらのキャラクターポスター
本作は、南の島と大海原を舞台にしたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。愛する家族と島を救うため、大海原へと旅立つ“海に選ばれた”少女・モアナが、どんな困難にも心の声を信じて立ち向かう姿を、スケールアップした美しい映像で描き出す。
さらに、モアナ役の日本版声優には、“生粋のモアナファン”であり、高い歌唱力と演技力をアメリカのディズニー本社に認められたTSUZUMI（ME:I）が決定。マウイ役として、ドウェインと同じくアニメーション版から続投する尾上松也が参加する。
今回、2Dに加え、IMAXおよびプレミアムラージフォーマットでの上映が決定。各フォーマットの魅力をダイナミックに表現した4種のポスタービジュアルも一挙解禁された。
通常のスクリーンよりも圧倒的に大きな画面で高画質な映像と、高い技術力を誇る音響が組み合わさった究極の映像世界を体感できるIMAXでは、大迫力のサウンドと圧倒的な映像美により、ダイナミックな大波が目の前に押し寄せてくるような感覚に。まるで本当に映画の中に入り込んだかのような没入感で、モアナが繰り広げる大冒険を味わうことができる。
映像に合わせて立体的で奥行きのある音響を楽しめるDolby Cinemaでは、耳元でさざめく心地よい波や風の音、キャラクターの息遣いなどもクリアに再現する。さらに、“超”実写版のキャストが彩る名曲――モアナの決意を歌った「どこまでも 〜How Far I’ll Go〜」や、自信に満ち溢れながらもどこか愛らしいマウイの魅力が全開の「俺のおかげさ」も、極上の音響で堪能できる。
シーンに合わせて客席が動き、風やミストなど五感を刺激する特殊効果が繰り出される「体感型」シアターシステム・4DXでは、モアナとマウイの冒険の一部になったかのように、船に乗っている感覚をリアルに再現。激しく吹き荒れる風や嵐、迫力あるアクションの衝撃までも豊かに体感できる。さらに、音楽シーンをより引き立てるため、リズム表現と画面上の動きをバランスよく組み合わせて演出するなど、臨場感たっぷりの仕上がりとなっている。
また、前方のスクリーンに加え、左右の壁にも映像が投影され、視界の限界を超える270度の世界を堪能できるScreenXでは、広大な海や島々、そして空が左右のスクリーンいっぱいに広がり、モアナとともに果てしない海を航海しているかのような圧倒的な没入感を体感できる。
実写版『モアナと伝説の海』は、7月31日より公開。