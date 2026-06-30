ケイン・コスギ、会見で浅野寛介を投げ飛ばし机が真っ二つ！ この日のために「パーフェクトボディにしました！」
俳優のケイン・コスギが29日、都内で行われた映画『四十九-SEEK』一触即発！大波乱の完成報告会に、主演の浅野寛介、シェイン・コスギ監督と共に出席。ケインが浅野を投げ飛ばすアクションを披露した。
【写真】パーフェクトボディに仕上げたケイン・コスギ、会見でアクション披露
本作は、中国武術世界王者・浅野が主演・プロデュースを務め、盟友シェイン・コスギを監督に迎えた意欲作。さらに、シェイン監督の兄であるケイン・コスギも出演する。
舞台は、現代の日本。「現代に忍びが生き残っていたら…」という斬新な設定のもと、非政府組織「四十九（シーク）」の暗躍を圧倒的なリアリティで描く。名や姿を変え、「四十九」として秘密裏に任務を遂行するエージェントたちの中でも屈指の実力を持つ相沢京平（浅野）は、ある潜入任務を通じて己の宿命と向き合うことに。生身の人間がぶつかり合う、93分間のノンストップアクション作だ。
本作の見どころは本格アクション。劇中でも、主演の浅野演じる京平と、ケイン演じる闇組織のボス・高月の対決は最大の見どころのひとつ。そこで、イベントの前半は【アクションパート】を実施した。
ステージに登場した浅野と、シェイン監督は取材陣にあいさつ。ケインの順番になり、ケインが英語であいさつする様子を見たMCは「日本語でお願いしたい」とリクエストした。すると会場が緊張感に包まれ始める。そんな中、ケインのボディガードがMCにつかみかかり、浅野が間に入って制止しようとしたが、揉み合いとなり会場は騒然。会見用の机の前で乱闘に発展してしまう。
乱闘が続く中、浅野が1人にとどめを刺そうとした瞬間、それまで後ろで見ていたケインが浅野に歩み寄り、首を掴むと、それを引き剥がそうとするボディガード。乱闘はおさまることなく、ケインが浅野を机へと投げ飛ばし、浅野は地面に落下。机が真っ二つに割れるハプニングに発展した。
落下と同時に立ち上がった浅野がケインと対峙し、会場にこの日一番の緊張感が漂う。「一触即発！」のところで、シェイン監督から「カット！」の叫び声が飛ぶと、会場の空気はガラリと変わり、浅野とケインは笑顔を見せた。笑顔の状態でフォトセッションに入ると、取材陣も張り詰めた空気から解放され、笑い声が漏れるように。カメラマンのリクエストに応えながらのフォトセッションが終わると、会見はトークパートへと突入した。
会見場所で繰り広げられたアクションについてシェイン監督は「199点！」と高得点をつけていた。改めて自己紹介をした浅野は「小さい頃からジャッキー・チェンが大好き。武術に出会い、シェインに出会い、アクションスクールで武術を志し、今、役者として精進しています」と笑顔を見せる。
シェイン監督は浅野との映画制作について「今回は初監督。寛介とお兄ちゃん（ケイン）、そして他のキャストも含めて、このメンバーが揃わなかったら多分（この映画は）できなかったと思います。1人でずっと不安だったと思うし、（スタッフとしては経験がないから）未熟。みんなの力を貸してもらって、アドバイスももらいながら、作品ができたと思っています。僕も感謝しかないです」と制作を振り返りしみじみ。浅野とケインのバトルを振り返り、「もし、2人が本気で戦ったらどっちが勝つ？」とのMCの質問に、浅野が「間違いなくケインさんです」と語る隣で、シェイン監督が「私です！」とお茶目に回答する場面も。
会場が笑いに包まれる中、シェイン監督が「お兄ちゃんには小さい頃からボコボコにされていたから...（笑）。完全にお兄ちゃんが勝つと思います」と再びジョークを飛ばす。「全然そんなイメージはない！」と浅野は大声でツッコミ、ケインは余裕の大笑い。するとシェイン監督は笑いをとったことにご機嫌な様子で「30年くらい前の話なので...（ケインに殴られた）怪我は治っています！」とさらに被せて、会場の笑いを誘っていた。
イベントの締めには、この日、ハードでキレのあるアクションを披露したケインへ「立ち回り用に何か準備したのか」という質問が飛ぶ。するとケインが笑顔で「パーフェクトボディにしました！」とポーズを決め、しばらくの間、取材陣のカメラのシャッター音が会場内に大きく鳴り響いていた。
映画『四十九‐SEEK』は、7月31日より池袋シネマロサ、kino cinéma新宿ほかにて全国順次公開。
【写真】パーフェクトボディに仕上げたケイン・コスギ、会見でアクション披露
本作は、中国武術世界王者・浅野が主演・プロデュースを務め、盟友シェイン・コスギを監督に迎えた意欲作。さらに、シェイン監督の兄であるケイン・コスギも出演する。
舞台は、現代の日本。「現代に忍びが生き残っていたら…」という斬新な設定のもと、非政府組織「四十九（シーク）」の暗躍を圧倒的なリアリティで描く。名や姿を変え、「四十九」として秘密裏に任務を遂行するエージェントたちの中でも屈指の実力を持つ相沢京平（浅野）は、ある潜入任務を通じて己の宿命と向き合うことに。生身の人間がぶつかり合う、93分間のノンストップアクション作だ。
ステージに登場した浅野と、シェイン監督は取材陣にあいさつ。ケインの順番になり、ケインが英語であいさつする様子を見たMCは「日本語でお願いしたい」とリクエストした。すると会場が緊張感に包まれ始める。そんな中、ケインのボディガードがMCにつかみかかり、浅野が間に入って制止しようとしたが、揉み合いとなり会場は騒然。会見用の机の前で乱闘に発展してしまう。
乱闘が続く中、浅野が1人にとどめを刺そうとした瞬間、それまで後ろで見ていたケインが浅野に歩み寄り、首を掴むと、それを引き剥がそうとするボディガード。乱闘はおさまることなく、ケインが浅野を机へと投げ飛ばし、浅野は地面に落下。机が真っ二つに割れるハプニングに発展した。
落下と同時に立ち上がった浅野がケインと対峙し、会場にこの日一番の緊張感が漂う。「一触即発！」のところで、シェイン監督から「カット！」の叫び声が飛ぶと、会場の空気はガラリと変わり、浅野とケインは笑顔を見せた。笑顔の状態でフォトセッションに入ると、取材陣も張り詰めた空気から解放され、笑い声が漏れるように。カメラマンのリクエストに応えながらのフォトセッションが終わると、会見はトークパートへと突入した。
会見場所で繰り広げられたアクションについてシェイン監督は「199点！」と高得点をつけていた。改めて自己紹介をした浅野は「小さい頃からジャッキー・チェンが大好き。武術に出会い、シェインに出会い、アクションスクールで武術を志し、今、役者として精進しています」と笑顔を見せる。
シェイン監督は浅野との映画制作について「今回は初監督。寛介とお兄ちゃん（ケイン）、そして他のキャストも含めて、このメンバーが揃わなかったら多分（この映画は）できなかったと思います。1人でずっと不安だったと思うし、（スタッフとしては経験がないから）未熟。みんなの力を貸してもらって、アドバイスももらいながら、作品ができたと思っています。僕も感謝しかないです」と制作を振り返りしみじみ。浅野とケインのバトルを振り返り、「もし、2人が本気で戦ったらどっちが勝つ？」とのMCの質問に、浅野が「間違いなくケインさんです」と語る隣で、シェイン監督が「私です！」とお茶目に回答する場面も。
会場が笑いに包まれる中、シェイン監督が「お兄ちゃんには小さい頃からボコボコにされていたから...（笑）。完全にお兄ちゃんが勝つと思います」と再びジョークを飛ばす。「全然そんなイメージはない！」と浅野は大声でツッコミ、ケインは余裕の大笑い。するとシェイン監督は笑いをとったことにご機嫌な様子で「30年くらい前の話なので...（ケインに殴られた）怪我は治っています！」とさらに被せて、会場の笑いを誘っていた。
イベントの締めには、この日、ハードでキレのあるアクションを披露したケインへ「立ち回り用に何か準備したのか」という質問が飛ぶ。するとケインが笑顔で「パーフェクトボディにしました！」とポーズを決め、しばらくの間、取材陣のカメラのシャッター音が会場内に大きく鳴り響いていた。
映画『四十九‐SEEK』は、7月31日より池袋シネマロサ、kino cinéma新宿ほかにて全国順次公開。