ミセス大森元貴、初の音楽番組司会に決定 8.15放送『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』
Mrs.GREEN APPLEの大森元貴が8月15日放送のNHK夏の大型音楽特番『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』（NHK総合・BSP4K／18時5分）で初めて音楽番組の司会を務める。
【動画】大森元貴の歌声が包み込む『90メートル』主題歌MV解禁
本番組は昭和・平成・令和、それぞれの時代で生まれ愛されてきた名曲の数々をNHKホールから届ける番組。「大切な人との思い出の歌」や「この夏に家族で聴きたい歌」など歌のリクエストやメッセージを募集し、全国から寄せられた歌にまつわるエピソードを紹介しながら、歌を送る。
大森は今回、初めて音楽番組で司会を担当。ほか2名の司会は7月1日、2日にそれぞれ発表予定だ。
大森は「今回、新しい音楽特番『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』の司会にお声がけいただき大変光栄です。『私で大丈夫だろうか？』とドキドキしつつも本当にうれしかったです」と喜びのコメントを寄せた。
大森元貴のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■大森元貴
今回、新しい音楽特番「NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026」の司会にお声がけいただき大変光栄です。「私で大丈夫だろうか？」とドキドキしつつも本当にうれしかったです。
お盆といえば、我が家もテレビが当たり前のようについていて、家族で団らんしながら、窓を網戸にして暑がりながら、みんなで過ごしていた空気感が思い浮かびます。普段一緒に暮らしていない、きょうだい家族が来たりもして、ご先祖様も含めて脈々と“家族”というものを感じる時間のような気がしていました。
この特番は、老若男女、幅広い世代の方が見ても楽しめるような音楽番組です。音楽の歴史も詰まっていますし、とにかく音楽って素晴らしい、歌でつながることって素晴らしいんだなっていうことが、みなさんに届くように、私も尽力したいと思います。司会としてアーティストの皆さんの素晴らしい歌をお届けできるのは、いち音楽好きの人間として、とてもうれしいです。ぜひ一緒に楽しんでください。
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本番組は昭和・平成・令和、それぞれの時代で生まれ愛されてきた名曲の数々をNHKホールから届ける番組。「大切な人との思い出の歌」や「この夏に家族で聴きたい歌」など歌のリクエストやメッセージを募集し、全国から寄せられた歌にまつわるエピソードを紹介しながら、歌を送る。
大森は「今回、新しい音楽特番『NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026』の司会にお声がけいただき大変光栄です。『私で大丈夫だろうか？』とドキドキしつつも本当にうれしかったです」と喜びのコメントを寄せた。
大森元貴のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■大森元貴
今回、新しい音楽特番「NHK夏の音楽祭 うたであえたら 2026」の司会にお声がけいただき大変光栄です。「私で大丈夫だろうか？」とドキドキしつつも本当にうれしかったです。
お盆といえば、我が家もテレビが当たり前のようについていて、家族で団らんしながら、窓を網戸にして暑がりながら、みんなで過ごしていた空気感が思い浮かびます。普段一緒に暮らしていない、きょうだい家族が来たりもして、ご先祖様も含めて脈々と“家族”というものを感じる時間のような気がしていました。
この特番は、老若男女、幅広い世代の方が見ても楽しめるような音楽番組です。音楽の歴史も詰まっていますし、とにかく音楽って素晴らしい、歌でつながることって素晴らしいんだなっていうことが、みなさんに届くように、私も尽力したいと思います。司会としてアーティストの皆さんの素晴らしい歌をお届けできるのは、いち音楽好きの人間として、とてもうれしいです。ぜひ一緒に楽しんでください。