ミセス大森元貴、NHKの新音楽特番の司会に決定！「“私で大丈夫だろうか？”とドキドキしつつも本当にうれしかったです」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が、8月15日にNHK総合・BSP4Kにて放送されるあらたな音楽特番『NHK 夏の音楽祭 うたであえたら 2026』で、初の音楽番組の司会を務めることが明らかとなった。なお、番組の司会は、大森の他さらに2名を予定。その顔ぶれは7月1日・2日に発表される。

■大森以外の2名の司会者は7月1日・2日に発表

8月15日、お盆の夜、あらたな音楽特番『NHK 夏の音楽祭 うたであえたら 2026』が放送。昭和・平成・令和、それぞれの時代で生まれ愛されてきた名曲の数々が、東京・NHKホールから放送される。

そして、番組では「大切な人との思い出の歌」や「この夏に家族で聴きたい歌」など歌のリクエストやメッセージを募集。全国から寄せられた歌にまつわるエピソードを紹介しながら、歌が届けていく。

そして、音楽祭の顔となるのは3人の司会者。

前述のとおり、まず発表されたのは、大森元貴。Mrs. GREEN APPLE のフロントマンとして、ソロアーティストとして、そして俳優としても活躍し、幅広い世代から支持される彼が、初めて音楽番組で司会を担当する。他2名の司会者も間もなく発表予定。

NHK ホールでの収録は8月9日に実施。観覧募集は7月3日13時から開始予定となっている。リクエストやメッセージも観覧募集と同じ日時から募集開始予定。詳細は番組サイトをチェックしよう。

3人の司会と豪華アーティストが、家族で楽しめる音楽のひとときを届ける『NHK 夏の音楽祭 うたであえたら 2026』。要注目だ。

■大森元貴 コメント

今回、新しい音楽特番「NHK 夏の音楽祭 うたであえたら 2026」の司会にお声がけいただき大変光栄です。

「私で大丈夫だろうか？」とドキドキしつつも本当にうれしかったです。

お盆といえば、我が家もテレビが当たり前のようについていて、家族で団らんしながら、窓を網戸にして暑がりながら、みんなで過ごしていた空気感が思い浮かびます。普段一緒に暮らしていない、きょうだい家族が来たりもして、ご先祖様も含めて脈々と“家族”というものを感じる時間のような気がしていました。

この特番は、老若男女、幅広い世代の方が見ても楽しめるような音楽番組です。音楽の歴史も詰まっていますし、とにかく音楽って素晴らしい、歌でつながることって素晴らしいんだなっていうことが、みなさんに届くように、私も尽力したいと思います。司会としてアーティストの皆さんの素晴らしい歌をお届けできるのは、いち音楽好きの人間として、とてもうれしいです。ぜひ一緒に楽しんでください。

■番組情報

NHK総合・BSP4K『NHK 夏の音楽祭 うたであえたら 2026』

08/15（土）18:05～22:00 ※中断あり

NHK ONEで同時配信、放送後1週間見逃し配信

司会：大森元貴（Mrs. GREEN APPLE）他

出演歌手：後日発表

■関連リンク

番組の詳細はこちら

https://www.nhk.jp/g/music/blog/fy6n-76hf2wz/

大森元貴 OFFICIAL SITE

https://motoki-ohmori.com

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/