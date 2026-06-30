サッカー日本代表の前田大然選手は6月30日、自身のXを更新。FIFAワールドカップでの戦いを終え、ファンへの思いをつづった投稿が話題を集めています。（サムネイル画像出典：前田大然選手公式Xより）

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サッカー日本代表の前田大然選手は6月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。FIFAワールドカップでの戦いを終え、ファンへの思いをつづりました。

【投稿】前田大然がW杯への思いを明かす

「僕の誇りです」と感謝のメッセージ

「期待に応えられず、本当に申し訳ありません」と切り出した前田選手。「ただ、カタールW杯からのこの3年半、選手、スタッフ、家族、そしてファン・サポーターの皆さんとともにここ積み上げてきたものは、僕の誇りです」とつづり、これまでの歩みへの思いを明かしています。

最後は、「本当にたくさんの応援、ありがとうございました」と感謝の言葉で締めくくっています。また、試合の集合写真やブラジル代表選手と競り合うプレー中のショットも添えています。

コメントでは「わくわくさせてくれてありがとうございました！」「謝る必要ないです！」「何を言いやんの。よー走ってブラジル勢かき回したやん」「申し訳ないなんて思わないで！」「世界レベルのプレッシングだよマジで」「めちゃくちゃ凄かった！」「俺の中ではMVPやで」など、温かい声が続出しました。

スウェーデン戦では先制点を！

26日に行われたスウェーデン戦では、貴重な先制点をたたき出した前田選手。同日の投稿で、点を決めた直後の格好いい自身の姿を披露しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:橋酒 瑛麗瑠)