「本当に申し訳ありません」日本代表・前田大然、W杯敗北後に謝罪。「世界レベルのプレッシングだよマジで」
サッカー日本代表の前田大然選手は6月30日、自身のX（旧Twitter）を更新。FIFAワールドカップでの戦いを終え、ファンへの思いをつづりました。
【投稿】前田大然がW杯への思いを明かす
最後は、「本当にたくさんの応援、ありがとうございました」と感謝の言葉で締めくくっています。また、試合の集合写真やブラジル代表選手と競り合うプレー中のショットも添えています。
コメントでは「わくわくさせてくれてありがとうございました！」「謝る必要ないです！」「何を言いやんの。よー走ってブラジル勢かき回したやん」「申し訳ないなんて思わないで！」「世界レベルのプレッシングだよマジで」「めちゃくちゃ凄かった！」「俺の中ではMVPやで」など、温かい声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】前田大然がW杯への思いを明かす
「僕の誇りです」と感謝のメッセージ「期待に応えられず、本当に申し訳ありません」と切り出した前田選手。「ただ、カタールW杯からのこの3年半、選手、スタッフ、家族、そしてファン・サポーターの皆さんとともにここ積み上げてきたものは、僕の誇りです」とつづり、これまでの歩みへの思いを明かしています。
コメントでは「わくわくさせてくれてありがとうございました！」「謝る必要ないです！」「何を言いやんの。よー走ってブラジル勢かき回したやん」「申し訳ないなんて思わないで！」「世界レベルのプレッシングだよマジで」「めちゃくちゃ凄かった！」「俺の中ではMVPやで」など、温かい声が続出しました。
スウェーデン戦では先制点を！26日に行われたスウェーデン戦では、貴重な先制点をたたき出した前田選手。同日の投稿で、点を決めた直後の格好いい自身の姿を披露しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)