お笑い芸人のハリウッドザコシショウ（52）とキンタロー。（44）が30日、都内でプロテイン飲料ブランド「ザバス」の新商品発表会に出席した。イベント限定の新コンビを結成して、会見を盛り上げた。

新商品はプロテインと乳酸菌の掛け合わせがポイント。ザコシショウはプロテイン、キンタロー。は乳酸菌になり切って登場すると、それぞれが持ちギャグを自由に披露し、さっそく笑いを起こした。オーバーなものまねでおなじみの2人なだけに、ザコシショウは「誇張芸人コンビ」と称した。「キンタロー。は女版ザコシショウ、私は男版キンタロー。と言われる」とも話し、大きな相乗効果があることもアピール。顔まねも得意とするキンタロー。は「乳酸菌のメークをしてと言われて震えました」と裏話も明かした。

今後の展望を聞かれると、ザコシショウは「司会やるところまで」と宣言。キンタロー。はその番組名を「朝まで誇張テレビ」と答えて大きな笑いを誘った。さらに新商品にちなんだネタも披露して、会場を沸かせた。

新CMに出演する女優の池端杏慈（18）は2人の勢いに圧倒されたのか「2人の後にコメントするの緊張します」と困惑する場面もあった。一方で、「芸人さんのネタを見てこんなにずっと笑ってる時間が長いのは初めて」と笑顔が絶えず、「一日分のエネルギーチャージできた気がします」と元気をもらった様子だった。