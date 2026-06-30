ＷＢＣにも出場した宮城大弥投手（オリックス）の妹で女優の宮城弥生が、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ゲストとして巨人、ＭＬＢで活躍した郄橋尚成氏が出演した。「３年連続同級生ドラフトの真実」をテーマに話した。

郄橋氏、元巨人監督の高橋由伸氏、元巨人投手の上原浩治氏の３人は同学年でありながら、１年違いずつでドラフト指名された。高橋由伸氏は１９９８年、上原氏は１９９９年、郄橋氏は２０００年に巨人に入団した。

この「３年連続同級生ドラフト」について、郄橋氏は「由伸は正規で入ってるのね。で、上原が正規じゃないわけよ。あのドラフト１位が同級生っていうのは絶対ありえないの、３年連続で」と始めた。

続けて「だって大学卒業で入った人が由伸なのね。で、俺社会人（から入団）で２年おいて、社会人だから２年で正規でしょ。で、上原は浪人してるから。だから１年遅く俺らより大学を卒業してるわけで、それで１年あいつが何か変な感じになって入ってきてるわけよ。変な感じでもないんだろうけど」と笑った。

さらに「だから同級生が３人並ぶことはほぼない。高校だってそうでしょ。高校はそのね、４年前かに入るから、全くだから３年続けて同級生が入るっていうのは今後もほぼないんじゃないか」と語った。