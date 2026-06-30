TOKYO FM、聴取率全日平均「男女12〜69歳」で単独首位【首位獲得区分一覧】
TOKYO FMが6月30日、6月1日から7日に行われた『ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査』において、全日平均・個人全体区分「男女12〜69才」区分において在京ラジオ単独首位を獲得した。
【写真たくさん】再集結のRIP SLYMEがラジオ生出演
そのほか【女性18〜49才】、【F1】、【女性30代】、【男女50代】で単独首位、当社コアターゲットの【男女18〜49才】で首位、【M1F1】、【M2F2】、【男女10代】、【女性20代】、【男女30代】、【男女40代】、【男女中学生】でも首位（同率）を獲得した。
平日は「ONE MORNING」、「住吉美紀のBlue Ocean」、「ディア・フレンズ」、「ALL-TIME BEST」、「ラジオのタマカワ」、「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」、「THE TRAD」、「Skyrocket Company」、「喋るズ」、「SCHOOL OF LOCK!」、「JET STREAM」、「TOKYO TEPPAN FRIDAY」などが高スコア。
土・日では「COUNTDOWN JAPAN」、「福山雅治 福のラジオ」、「広瀬すずのよはくじかん」、「リリー・フランキー スナック ラジオ」、「川島明 そもそもの話」、「SPITZ草野マサムネのロック大陸漫遊記」、「桑田佳祐のやさしい夜遊び」、「菊池風磨hoursz」、「木村拓哉Flow」、「山下達郎のサンデー・ソングブック」、「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」、「あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE〜」などが高記録となった。
■平日ワイド番組 首位獲得区分
・『ONE MORNING』（月-金 6:00-9:00）
【女性18〜49才】【女性10代】【女性20代】【女性30代】【女性40代】【F2】【男性50代】
・『Blue Ocean』（月-金 9:00-11:00）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【F1】【男性10代】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】【女性60代】
・『ディア・フレンズ』（月-木 11:00-11:30）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【女性10代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】【男性60代】
・『ALL-TIME BEST〜LUNCH TIME POWER MUSIC〜』（月-水 11：30-13：00）
【女性18〜49才】【F1】【男性10代】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【F2】【男性50代】【女性50代】
・『ラジオのタマカワ』（木 11:30-13:00）
【男性18〜49才】【M1】【F1】【女性10代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】【女性50代】【女性60代】
・『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月-木 13:00-14:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性10代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】
・『THE TRAD』（月-木15:00-16:50）
【女性18〜49才】【F1】【男性10代】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【F2】【女性50代】
・『Skyrocket Company』（月-木 17:00-20:00）
【女性18〜49才】【F1】【男性10代】【女性20代】【女性30代】【女性40代】【F2】【男性50代】【女性50代】【男性60代】
・『喋るズ』（月-木 20:00-20:55）
【女性40代】【F2】
・『SCHOOL OF LOCK!』（月-木 22：00-23：55）
【女性18〜49才】【F1】【男性10代】【女性20代】【女性40代】【F2】【男性50代】【女性60代】
・『JET STREAM』（月-金 24：00-24：55）
【女性18〜49才】【女性40代】【女性60代】
・『TOKYO TEPPAN FRIDAY』(金 15:00-17:00)
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【F1】【男性10代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】【女性50代】
土日主要番組 首位獲得区分
・『COUNTDOWN JAPAN』（土 13:00-13:55）
【女性10代】【男性50代】【女性50代】【男性60代】
・『福山雅治 福のラジオ』（土 14:00-14:55）
【F1】【女性10代】【女性20代】【男性50代】【女性50代】
・『リリー・フランキー「スナック ラジオ」』（土 16:00-16:55）
【M1】【男性30代】【男性50代】【女性50代】【男性60代】
・『川島明 そもそもの話』（土 17:00-17:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】【男性60代】
・『SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記』（土 22:00-22:55）
【女性18〜49才】【M1】【男性20代】【男性30代】【女性40代】【F2】【男性50代】【女性50代】
・『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（土 23:00-23:55）
【M1】【男性20代】【女性40代】【F2】【男性50代】【女性50代】【男性60代】【女性60代】
・『菊池風磨 hoursz』（日 11:00-11:30）
【女性10代】【女性30代】【男性60代】
・『木村拓哉 Flow』（日 11:30-11:55）
【女性10代】【女性30代】
・『山下達郎のサンデー・ソングブック』（日 14：00-14：55）
【F1】【女性20代】【男性50代】【女性50代】【男性60代】
・『ももいろクローバーZのハッピークローバー！TOP10』（日 16:00-16:55）
【男性30代】【男性50代】【女性50代】【男性60代】
・『あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE〜』（日 17:00-17:55）
【男性10代】【男性50代】【女性50代】【男性60代】
【写真たくさん】再集結のRIP SLYMEがラジオ生出演
そのほか【女性18〜49才】、【F1】、【女性30代】、【男女50代】で単独首位、当社コアターゲットの【男女18〜49才】で首位、【M1F1】、【M2F2】、【男女10代】、【女性20代】、【男女30代】、【男女40代】、【男女中学生】でも首位（同率）を獲得した。
土・日では「COUNTDOWN JAPAN」、「福山雅治 福のラジオ」、「広瀬すずのよはくじかん」、「リリー・フランキー スナック ラジオ」、「川島明 そもそもの話」、「SPITZ草野マサムネのロック大陸漫遊記」、「桑田佳祐のやさしい夜遊び」、「菊池風磨hoursz」、「木村拓哉Flow」、「山下達郎のサンデー・ソングブック」、「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」、「あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE〜」などが高記録となった。
■平日ワイド番組 首位獲得区分
・『ONE MORNING』（月-金 6:00-9:00）
【女性18〜49才】【女性10代】【女性20代】【女性30代】【女性40代】【F2】【男性50代】
・『Blue Ocean』（月-金 9:00-11:00）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【F1】【男性10代】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】【女性60代】
・『ディア・フレンズ』（月-木 11:00-11:30）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【女性10代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】【男性60代】
・『ALL-TIME BEST〜LUNCH TIME POWER MUSIC〜』（月-水 11：30-13：00）
【女性18〜49才】【F1】【男性10代】【男性20代】【女性30代】【男性40代】【F2】【男性50代】【女性50代】
・『ラジオのタマカワ』（木 11:30-13:00）
【男性18〜49才】【M1】【F1】【女性10代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】【女性50代】【女性60代】
・『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月-木 13:00-14:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【F1】【男性10代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】
・『THE TRAD』（月-木15:00-16:50）
【女性18〜49才】【F1】【男性10代】【女性20代】【女性30代】【男性40代】【F2】【女性50代】
・『Skyrocket Company』（月-木 17:00-20:00）
【女性18〜49才】【F1】【男性10代】【女性20代】【女性30代】【女性40代】【F2】【男性50代】【女性50代】【男性60代】
・『喋るズ』（月-木 20:00-20:55）
【女性40代】【F2】
・『SCHOOL OF LOCK!』（月-木 22：00-23：55）
【女性18〜49才】【F1】【男性10代】【女性20代】【女性40代】【F2】【男性50代】【女性60代】
・『JET STREAM』（月-金 24：00-24：55）
【女性18〜49才】【女性40代】【女性60代】
・『TOKYO TEPPAN FRIDAY』(金 15:00-17:00)
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【F1】【男性10代】【女性20代】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【M2】【男性50代】【女性50代】
土日主要番組 首位獲得区分
・『COUNTDOWN JAPAN』（土 13:00-13:55）
【女性10代】【男性50代】【女性50代】【男性60代】
・『福山雅治 福のラジオ』（土 14:00-14:55）
【F1】【女性10代】【女性20代】【男性50代】【女性50代】
・『リリー・フランキー「スナック ラジオ」』（土 16:00-16:55）
【M1】【男性30代】【男性50代】【女性50代】【男性60代】
・『川島明 そもそもの話』（土 17:00-17:55）
【男性18〜49才】【女性18〜49才】【M1】【男性30代】【女性30代】【男性40代】【女性40代】【M2】【F2】【男性50代】【女性50代】【男性60代】
・『SPITZ 草野マサムネのロック大陸漫遊記』（土 22:00-22:55）
【女性18〜49才】【M1】【男性20代】【男性30代】【女性40代】【F2】【男性50代】【女性50代】
・『桑田佳祐のやさしい夜遊び』（土 23:00-23:55）
【M1】【男性20代】【女性40代】【F2】【男性50代】【女性50代】【男性60代】【女性60代】
・『菊池風磨 hoursz』（日 11:00-11:30）
【女性10代】【女性30代】【男性60代】
・『木村拓哉 Flow』（日 11:30-11:55）
【女性10代】【女性30代】
・『山下達郎のサンデー・ソングブック』（日 14：00-14：55）
【F1】【女性20代】【男性50代】【女性50代】【男性60代】
・『ももいろクローバーZのハッピークローバー！TOP10』（日 16:00-16:55）
【男性30代】【男性50代】【女性50代】【男性60代】
・『あ、安部礼司〜BEYOND THE AVERAGE〜』（日 17:00-17:55）
【男性10代】【男性50代】【女性50代】【男性60代】