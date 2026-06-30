◆米大リーグ カブス３Ｘ―２パドレス（２９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド

カブスの鈴木誠也外野手が、「４番・ＤＨ」でスタメン出場。９回にサヨナラ打を放った。２−２の９回２死二、三塁で、パ軍守護神ミラーと対戦。真ん中低めへのスライダーを捉えると、左翼フェンス上段を直撃するサヨナラ安打となった。先発した今永昇太投手は６回１／３を投げて９安打２失点４奪三振で勝敗はつかなかった。

鈴木は０―２の４回１死の第２打席で、外角へのスライダーを打ち、左翼フェンス直撃の二塁打でチャンスを作った。その後２死一、二塁で元ドジャースのコンフォートが適時右前打。二塁から鈴木が生還し、１点を返した。５回には１死満塁のビッグチャンスを作ると、鈴木が中犠飛を放ち、２―２の同点に追いついた。この日の３得点すべてに絡み、勝利の立役者となった。

鈴木のサヨナラ打は２４年８月１６日以来メジャー２度目。通算１００号に王手をかけていただけに、ヒーローインタビューでは「風もあったのでいってくれと思ったけど、とりあえず勝てたのが１番よかった」と笑顔。過去２打数無安打２三振だった剛球クローザーからの一打に「そんな簡単なピッチャー出ないのは分かっている。すごくいいピッチャーで対戦成績もよくないんですけど、とにかく甘い球」と話しているところで、スポーツドリンクシャワーの祝福。「暑いんで最高です」と笑った。再びインタビュー再開されると「本当にいいピッチャーなので、甘い球はほとんどないという風に思っていた。とにかく自分の打てると思うボール１球だけに絞ってしっかりスイングできました」と振り返った。

４打数２安打２打点で打率は２割６分６厘に上昇。カブスは３連勝、直近８戦で７勝１敗とした。

鈴木は２６日と２７日のブルワーズ戦で１１号と１２号を連発。通算９９本と王手をかけていた。前日の同カードで３戦連発こそならずも、延長１０回に２点適時打を放つなど５打数１安打２打点の活躍でチームを勝利に導いた。

日本人打者のメジャー通算本塁打は大谷翔平（２９７本）、松井秀喜（１７５本）、イチロー（１１７本）で、鈴木が９９本で続いていた。