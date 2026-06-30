歌舞伎『もののけ姫』出演者10人集合ビジュアル公開 乙事主・モロの君・猩々の翁も登場でチラシ配布へ
スーパー歌舞伎らしい壮大な世界観の広がるビジュアルに
スーパー歌舞伎『もののけ姫』（7月3日〜8月23日 東京・新橋演舞場）の出演者10人勢ぞろいの集合ビジュアルが公開された。
【写真】顔怖すぎる！アシタカやサン達3人の歌舞伎『もののけ姫』ソロビジュアル
ビジュアルは、アシタカ（市川團子）とサン（中村壱太郎）を中心に、左側には乙事主（市川中車）・モロの君（市川笑三郎）・猩々の翁（市川寿猿）の森に棲む神々たちが配され、青みを帯びた神聖で荘厳な雰囲気を醸し出す。
右側にはエボシ御前（中村時蔵）を筆頭にジコ坊（市川猿弥）・ヒイさま（市川笑也）・甲六（市川青虎）そしてゴンザ（市川門之助）といったエミシの村やタタラ場に生きる人間たちが個性豊かに並ぶ。金色の題字を最前面に煙や火花が散らされ、スーパー歌舞伎らしい壮大な世界観の広がるものとなった。
また、ビジュアルを使用したチラシの作成も決定。劇場正面には特大看板となって掲示される。
スタジオジブリの『もののけ姫』は、宮崎駿監督（※崎＝たつさき）が原作・脚本・監督を手がけた名作で、呪いをかけられた少年・アシタカと山犬に育てられた少女・サンを中心に、人間と自然、森の神々との壮絶な対立と共生への願いを描いた物語となっている。
スーパー歌舞伎『もののけ姫』（7月3日〜8月23日 東京・新橋演舞場）の出演者10人勢ぞろいの集合ビジュアルが公開された。
【写真】顔怖すぎる！アシタカやサン達3人の歌舞伎『もののけ姫』ソロビジュアル
ビジュアルは、アシタカ（市川團子）とサン（中村壱太郎）を中心に、左側には乙事主（市川中車）・モロの君（市川笑三郎）・猩々の翁（市川寿猿）の森に棲む神々たちが配され、青みを帯びた神聖で荘厳な雰囲気を醸し出す。
また、ビジュアルを使用したチラシの作成も決定。劇場正面には特大看板となって掲示される。
スタジオジブリの『もののけ姫』は、宮崎駿監督（※崎＝たつさき）が原作・脚本・監督を手がけた名作で、呪いをかけられた少年・アシタカと山犬に育てられた少女・サンを中心に、人間と自然、森の神々との壮絶な対立と共生への願いを描いた物語となっている。