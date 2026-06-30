【BMSGショーケース】STARGLOW・ふみの・BMSG TRAINEE、圧巻のステージで魅せる SKY-HIも才能を絶賛「輝ききったら全員かっこいい」
【モデルプレス＝2026/06/30】SKY-HI（スカイハイ）が代表取締役CEOを務めるマネジメント／レーベル「株式会社BMSG」によるビジネスカンファレンス「Greeting ＆ Gathering‘26」が6月29日、都内にて開催された。SKY-HIによるプレゼンテーション後、5人組ダンス＆ボーカルグループSTARGLOW（スターグロウ）などがパフォーマンスを披露した。
【写真】BMSG練習生、BE:FIRSTのラブソングカバー
トップバッターを呼び込むにあたり、SKY-HIは「『才能を殺さないために』って言ってるけど、それで果たしてどんなもんが生まれるんだというものを、しっかりと皆様にお伝えしたい。こんなに素晴らしい才能を育てております」と誇らしげに切り出した。続けて「特に次、最初にお見せするこの方々もね、それが1番伝わりやすいんじゃないですか？10人に見せたら15人に『まだデビューしてないの？』って言われる。そんな彼らがBMSG TRAINEEです」と自信たっぷりに紹介し、ステージをバトンタッチした。
呼び込みに応じて、YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTA、REN、COTA、HAL、ISANAの9人が登場。BE:FIRSTのSOTAが振り付けを担当した楽曲「Boogie-Woogie feat. Maddy Soma」を繰り出し、Maddy Somaの鋭いラップに乗せてキレのあるダンスで迫力満点のパフォーマンスを披露した。1曲目を終えると横一列に整列し、代表してKEIが「今日は僕たちBMSG TRAINEEのパフォーマンスを見ていただける機会をいただけて本当に光栄です。短い時間にはなってしまうのですが、少しでも僕たちの魅力を知っていただけると嬉しいです」と初々しくも堂々と挨拶をした。
挨拶の後は、RAIKI、RYOMA、RYOTOの3人がステージに残り、先輩であるBE:FIRSTの「夢中」を情感豊かにカバーし、心地よい歌声を響かせた。パフォーマンス後、再びメンバーが横に並び、SKY-HIから話を振られたRAIKIは「暖かく観てくださって本当に嬉しかったし、すごい最近で1番やってて楽しかったです」と満面の笑みを浮かべた。デビュー前という肩書きを忘れさせるほどの高いポテンシャルと瑞々しい輝きを放った彼らに、会場からは温かい拍手が送られた。
続いてSKY-HIは「いろんな形のアーティストが、いろんな形で『結成したい』『デビューしたい』っていうのを繰り返してきている」と事務所の歩みを回顧。「第1弾アーティストはNovel Coreです。ラッパーでもあり、そこからロックカルチャーとの融合を宣言してスタイルを確立し、今まさに加速している。他にもたくさんのソロアーティストがおります。次は2026年デビューのソロアーティストを紹介させていただきたいなと思います」と次なる才能を呼び込んだ。
ステージ上に用意された1本のスタンドマイクの前に現れたのは、オーディションプロジェクト「No No Girls」のファイナリストであり、ちゃんみなが主宰するレーベル「NO LABEL ARTISTS」の第1弾アーティストとしてデビューを果たしたソロシンガーのふみの。自身のデビュー曲「favorite song」を圧倒的な声量と表現力で歌い上げ、観客を一気にその世界観へと引き込んでいく。
続けて、フジテレビ系水曜ドラマ「Tokyo middle 30」（毎週水曜日22時〜）の主題歌に起用された新曲「東京」を初披露。切なくも力強い美声を会場の隅々にまで響かせると、歌唱後には割れんばかりの拍手が巻き起こった。ふみのは「今後もたくさんの曲を書いて、それぞれに合った、それぞれ刺さる曲を書いていきたい。そしていつか私の曲を聞いて『これふみのだったんだ』っていう聴き方をされるアーティストになれるよう、これからも頑張ります」と、今後のアーティスト活動への決意を伝えた。
興奮冷めやらぬステージを振り返りながら、SKY-HIは「いろんなアーティストがいるでしょう。本当にみんながみんな、それぞれの形に個性を磨いて、光らせて。同じ形の人間って1人もいないですけど、才能の形もそれぞれなので、それぞれの方法で輝ききったら全員かっこいいですからね」としみじみと吐露。「それぞれの形にそれぞれの個性を尖らせて、磨き切って輝いているこんなグループ」という紹介とともに、STARGLOWをステージに迎え入れた。
歓声に包まれるなか、「Good Boys Anthem」を熱唱。エッジの効いたロックナンバーを力強くパフォーマンスし、曲中には激しいヘッドバンギングを披露したほか、TAIKI（タイキ）が鋭いがなり声を響かせるなど、牙を剥くような迫力で会場の熱量を一気に最高潮へと引き上げた。激しいステージを終えた後、RUI （ルイ）は「僕とTAIKIとKANON（カノン）が『G＆G』に参加するのは4回目なんですよ。やっとSTARGLOWとしてデビューできました」と、これまでの道のりを振り返りながら喜びを語った。
さらにRUIが「まさか皆さん、立ってくれませんよね〜？」と茶目っ気たっぷりに客席に呼びかけると、他のメンバーも「まさかね〜」と微笑み、それに応じるように客席が一斉にスタンディング。メンバーが「ありがとうございます！」と感謝を伝えるなか、2ndシングル「USOTSUKI」へ。爽快なビートと美しいメロディが織りなす珠玉のバラードを情感たっぷりに届け、先ほどの激しさとは異なる表現の幅を見せつけた。
今後のグループの目標について、KANONは「今は僕たちの名前をたくさん知ってもらう時期だと思いますし、色々制作とかもしていく中で、同時にこの年末、1つの結果として、僕らとしても何か名前の残る賞だったりとかも狙っていきたいなと思ってます」と力強く宣言。「何よりたくさんの人を巻き込んで、音楽を1番楽しんでもらうっていうのは忘れずにやっていきたいなと思います」と締めくくり、BMSGの未来を担うグループとしての誇りと気概を示した。
会の開始前には、5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWのKANONが注意事項を低音ボイスで読み上げ、会場の雰囲気を引き締めた。その後、所属アーティストのこれまでの軌跡を辿る映像がスクリーンに映し出されると、スーツに身を包んだSKY-HIがステージへ登壇。プレゼンテーションの終了後には所属アーティストらによる圧巻のライブステージが展開された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆BMSG TRAINEE、デビュー前とは思えぬ圧巻のステージ
トップバッターを呼び込むにあたり、SKY-HIは「『才能を殺さないために』って言ってるけど、それで果たしてどんなもんが生まれるんだというものを、しっかりと皆様にお伝えしたい。こんなに素晴らしい才能を育てております」と誇らしげに切り出した。続けて「特に次、最初にお見せするこの方々もね、それが1番伝わりやすいんじゃないですか？10人に見せたら15人に『まだデビューしてないの？』って言われる。そんな彼らがBMSG TRAINEEです」と自信たっぷりに紹介し、ステージをバトンタッチした。
呼び込みに応じて、YUTA、KEI、RAIKI、TAICHI、KANTA、REN、COTA、HAL、ISANAの9人が登場。BE:FIRSTのSOTAが振り付けを担当した楽曲「Boogie-Woogie feat. Maddy Soma」を繰り出し、Maddy Somaの鋭いラップに乗せてキレのあるダンスで迫力満点のパフォーマンスを披露した。1曲目を終えると横一列に整列し、代表してKEIが「今日は僕たちBMSG TRAINEEのパフォーマンスを見ていただける機会をいただけて本当に光栄です。短い時間にはなってしまうのですが、少しでも僕たちの魅力を知っていただけると嬉しいです」と初々しくも堂々と挨拶をした。
挨拶の後は、RAIKI、RYOMA、RYOTOの3人がステージに残り、先輩であるBE:FIRSTの「夢中」を情感豊かにカバーし、心地よい歌声を響かせた。パフォーマンス後、再びメンバーが横に並び、SKY-HIから話を振られたRAIKIは「暖かく観てくださって本当に嬉しかったし、すごい最近で1番やってて楽しかったです」と満面の笑みを浮かべた。デビュー前という肩書きを忘れさせるほどの高いポテンシャルと瑞々しい輝きを放った彼らに、会場からは温かい拍手が送られた。
◆ふみの、圧倒的な歌唱力で新曲「東京」を初披露
続いてSKY-HIは「いろんな形のアーティストが、いろんな形で『結成したい』『デビューしたい』っていうのを繰り返してきている」と事務所の歩みを回顧。「第1弾アーティストはNovel Coreです。ラッパーでもあり、そこからロックカルチャーとの融合を宣言してスタイルを確立し、今まさに加速している。他にもたくさんのソロアーティストがおります。次は2026年デビューのソロアーティストを紹介させていただきたいなと思います」と次なる才能を呼び込んだ。
ステージ上に用意された1本のスタンドマイクの前に現れたのは、オーディションプロジェクト「No No Girls」のファイナリストであり、ちゃんみなが主宰するレーベル「NO LABEL ARTISTS」の第1弾アーティストとしてデビューを果たしたソロシンガーのふみの。自身のデビュー曲「favorite song」を圧倒的な声量と表現力で歌い上げ、観客を一気にその世界観へと引き込んでいく。
続けて、フジテレビ系水曜ドラマ「Tokyo middle 30」（毎週水曜日22時〜）の主題歌に起用された新曲「東京」を初披露。切なくも力強い美声を会場の隅々にまで響かせると、歌唱後には割れんばかりの拍手が巻き起こった。ふみのは「今後もたくさんの曲を書いて、それぞれに合った、それぞれ刺さる曲を書いていきたい。そしていつか私の曲を聞いて『これふみのだったんだ』っていう聴き方をされるアーティストになれるよう、これからも頑張ります」と、今後のアーティスト活動への決意を伝えた。
◆STARGLOW、茶目っ気あふれるMCで魅了
興奮冷めやらぬステージを振り返りながら、SKY-HIは「いろんなアーティストがいるでしょう。本当にみんながみんな、それぞれの形に個性を磨いて、光らせて。同じ形の人間って1人もいないですけど、才能の形もそれぞれなので、それぞれの方法で輝ききったら全員かっこいいですからね」としみじみと吐露。「それぞれの形にそれぞれの個性を尖らせて、磨き切って輝いているこんなグループ」という紹介とともに、STARGLOWをステージに迎え入れた。
歓声に包まれるなか、「Good Boys Anthem」を熱唱。エッジの効いたロックナンバーを力強くパフォーマンスし、曲中には激しいヘッドバンギングを披露したほか、TAIKI（タイキ）が鋭いがなり声を響かせるなど、牙を剥くような迫力で会場の熱量を一気に最高潮へと引き上げた。激しいステージを終えた後、RUI （ルイ）は「僕とTAIKIとKANON（カノン）が『G＆G』に参加するのは4回目なんですよ。やっとSTARGLOWとしてデビューできました」と、これまでの道のりを振り返りながら喜びを語った。
さらにRUIが「まさか皆さん、立ってくれませんよね〜？」と茶目っ気たっぷりに客席に呼びかけると、他のメンバーも「まさかね〜」と微笑み、それに応じるように客席が一斉にスタンディング。メンバーが「ありがとうございます！」と感謝を伝えるなか、2ndシングル「USOTSUKI」へ。爽快なビートと美しいメロディが織りなす珠玉のバラードを情感たっぷりに届け、先ほどの激しさとは異なる表現の幅を見せつけた。
今後のグループの目標について、KANONは「今は僕たちの名前をたくさん知ってもらう時期だと思いますし、色々制作とかもしていく中で、同時にこの年末、1つの結果として、僕らとしても何か名前の残る賞だったりとかも狙っていきたいなと思ってます」と力強く宣言。「何よりたくさんの人を巻き込んで、音楽を1番楽しんでもらうっていうのは忘れずにやっていきたいなと思います」と締めくくり、BMSGの未来を担うグループとしての誇りと気概を示した。
◆BMSG、ビジネスカンファレンス開催
会の開始前には、5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWのKANONが注意事項を低音ボイスで読み上げ、会場の雰囲気を引き締めた。その後、所属アーティストのこれまでの軌跡を辿る映像がスクリーンに映し出されると、スーツに身を包んだSKY-HIがステージへ登壇。プレゼンテーションの終了後には所属アーティストらによる圧巻のライブステージが展開された。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】