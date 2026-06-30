しまむらが続伸、ＰＢ商品やキャラクター商品など好調で第１四半期は２ケタ増益

しまむら<8227.T>が続伸している。２９日の取引終了後に発表した第１四半期（２月２１日～５月２０日）連結決算が、売上高１８１６億６３００万円（前年同期比７．９％増）、営業利益１７８億９０００万円（同１６．８％増）、純利益１２８億５７００万円（同１９．０％増）と２ケタ増益となったことが好感されている。



プライベートブランド（ＰＢ）の進化やキャラクター企画の拡充、ヒット商品の開発、販促手法の多様化などにより、国内売上高が同７．７％増となったことをはじめ、国内外の全事業で売上高が前年実績を上回った。賃上げにより人件費は増加したものの、デジタル販促の推進やコンテンツ作成の内製化などで広告宣伝費を圧縮した効果もあり売上高・利益ともに第１四半期として過去最高となった。



なお、２７年２月期通期業績予想は、売上高７２９１億９３００万円（前期比４．２％増）、営業利益６６８億４２００万円（同８．７％増）、純利益４７３億２１００万円（同６．４％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS