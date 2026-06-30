【本日の見通し】ドル円は高値を付けた後もしっかり、節目超え狙うか 【本日の見通し】ドル円は高値を付けた後もしっかり、節目超え狙うか

【本日の見通し】ドル円は高値を付けた後もしっかり、節目超え狙うか



ドル円は海外市場で高値を更新。節目の162円には届いていないが161.98円を付けて1986年以来の高値圏となった。その後の押し目も目立たず、ドル円は161.90円台での推移となっている。162円手前にはオプション取引に絡んだ大口の売りが入っているとみられ、ドル高円安の流れの中で上値を抑えている。ただ、超えるとストップロス注文を巻き込んでの上昇となる可能性があり、注意が必要。



このまま161円台後半での推移を中心に162円台トライのタイミングをうかがう展開が見込まれる。今週は木曜日の米雇用統計をはじめとして米重要指標が並んでおり、それなりの好結果が見込まれていることもあり、ドル高基調が崩れにくい状況となっている。



ユーロドルは1.1420ドル台での推移。昨日東京午後からややしっかりの動き。海外市場での高値は1.1431ドルまで上昇しており、先週金曜日の高値1.1434ドルを超えると、もう一段の上昇がありそう。



ユーロ円はドル円が堅調地合いを維持する中で、対ドルでのユーロ高となっており、しっかりした動き。一時185円台を回復している。株高もあってリスク選好の円売りも期待され、この後も比較的しっかりした動きが見込まれる。



ポンドも対ドル、対円で堅調。ポンドドルは1.3260ドル前後での推移となっている。次期首相就任が濃厚なバーナム議員が、懸念されていた財政の問題について財政規律を強調したことなどが、ポンド買いを誘っている。対円では214.70円台で推移。対ドル、対円でのポンド高の勢いもあり、215円トライの流れとなりそう。



MINKABUPRESS 山岡

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