AIに翻訳させると「勝手に判断」されかねない、残念すぎる文章の例…じつは、日本語は論理が明確な文章になりにくい。その、深いわけ

その翻訳、もしかして「AI」でやりました……？

ChatGPTやDeepL、GeminiやClaudeなど、急速に進歩したAI翻訳を使えば「破綻のない英語」を書くのは簡単です。しかし、破綻がないことが、「理系英語として正確」かつ「世界に通用する」ではありません。AIによる出力結果を、正確な理系英語に“整える力”が必要です。

「正確な理系英語」を出力させるための、日本語原稿作りの重要ポイントとは……？

全理系人に必須の考え方とテクニックを、豊富な実例を交えて懇切丁寧に解説した待望の書が、ご自身の英語論文執筆に加え、学術論文や産業分野の技術文書の英訳の経験も豊富な物理学者、森弘之さんの筆による『論文から技術文書まで 「AI翻訳」で書く理系英語入門』（講談社ブルーバックス）です。

この注目の書から、AI翻訳に必須のテクニックと、注意すべきポイントのいくつかをご紹介している本シリーズでは、AIによる翻訳の基本として、論文や技術文書の英語版を作成するのにイチから英語で書くのではなく、「日本語原稿を最初に用意して、それをAI翻訳する」というポイントをご紹介しました（こちらの記事）。

＊本記事は、『論文から技術文書まで 「AI翻訳」で書く理系英語入門』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

「英語と日本語の違い」を知る

英語を学んだことのある人なら誰もが感じることだと思いますが、英語は日本語に比べてルールが厳格で、規則に違反すると相手に意味が通じません。

対照的に日本語は、たとえば主語がなくても文脈から言わんとしていることが伝わりますし、とくに会話においては「あれ」だの「これ」だの、曖昧な指示代名詞も多用されます。

「昨日は、ほら、あれだから、疲れてすぐに寝たよ」

と言われれば、「ああ、前に聞いていた例のコンサートに行って疲れたんだな」などと、聞く側が想像力をはたらかせることで会話が成り立ちます。

あるいは、カフェで隣のテーブルに座った男女の会話のようすを人に伝えるとき、英語であればSheやHeといった主語の違いから、どちらが話している内容かがはっきりわかります。

しかし、日本語の場合は、「やっぱり遊園地より動物園がいいって言い出したもんだから、あわてて遊園地の切符をもう買ってあるって伝えたのに、ネットで売ればいいじゃんって言われた」

という話を聞いても、これだけでは「動物園がいい」と言った人の性別はわかりません。

しかし、その前後のようすから、なんとなく推測がつくため、あえて話し手に質問しなくてもわかることがよくあります（わからないこともありますが）。

これらの例は会話によく見られるものですが、論文や技術文書においても、主語はたびたび省略されます。

逆に、主語を無理につけると違和感のある文章になってしまうことすらあります。

主語がない和文を入力すると起こる、困ったこと

たとえば、「3人の男性被験者に対してこの試験を実施した」というのは普通の日本語ですが、主語が明確には書かれていません。おそらく、この文章を書いている人が主語に当たるのでしょうが、書かなくても想像でわかります。

むしろ、「私は3人の男性被験者に対してこの試験を実施した」と、主語をはっきり書いてしまうと、文章として間違ってはいませんが、伝えたいこと（すなわち、試験の対象者が3人の男性であったこと）からやや焦点がずれ、主語に目が向けられてしまいます。

このような理由から、日本語の文章には主語がないことが多く、そのことで英語に訳すうえでの不都合が生じることがあります。英文では主語が必須であるため、AI翻訳では主語が勝手に入れられてしまいます。

生成AIを使って前後の文章とのつながりも理解しながら翻訳すれば、文脈から正しい主語が選ばれると思いますが、主語のない文章一つだけを取り出して翻訳すると、文脈からの判断ができないため、誤った主語が使われる可能性があるので要注意です。

これは、日本語でもわかりづらい…何を形容しているのか曖昧なケース

形容している語句が何にかかっているのかが曖昧な場合も見られます。日本語で読んでも、意味が何通りかにとれるケースです。

たとえば、「塗膜の破壊を伴う検査」と書かれているとき、「『塗膜の破壊』を伴う検査」なのか「塗膜の『破壊を伴う検査』」なのか、判断に迷います。

それぞれの英訳は、たとえば、

Inspection involving paint film damage

および

Destructive inspection of paint film

と書けるでしょう。

この例は、私が実際に目にしたものですが、その著者は後者を意味するつもりで日本語を書いていました（検査には「破壊検査」と「非破壊検査」があり、この場合は破壊検査であることを書こうとしていました）。

日本語の曖昧さが、問題につながる

このように、日本語として読んでも語句の関係性が不明瞭であることはよくありますが、主語がない文章と同様、前後の文脈から判断できることも多いので、つねに問題になるわけではありません。

しかし、文章の流れを考慮しても判断がつかない場合は、当然のことながら英訳でも迷ってしまいます。

生成AIを使った翻訳の場合は、ときには「2つのケースが考えられる」として上記のような2つの翻訳例を提示してくれることもありますが、生成AI側に勝手に判断されてしまうこともあるので注意しなければなりません。

学術論文や技術文書は、無用な修飾語句を排除した、論理が明確な文章で書かなければなりません。

英語は主語、述語（動詞）、目的語などがはっきりしており、曖昧さのない文章を書くのに適しています。つまり、論文や技術文書を書くのに、英語はうってつけの言語の一つであると言えます。

これに対し、日本語の曖昧さは、論文や技術文書を書くうえで問題を起こしかねません。まずは、この点をしっかりと認識しておきましょう。

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