「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表１−２ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）

日本は史上最多５度の優勝を誇るブラジルに敗れ、３大会連続１６強入りを逃し、敗退となった。Ｗ杯の舞台で２度目のサッカー王国との対戦となったが、０６年ドイツ大会に続き敗戦。通算対戦成績は１５戦１勝１２敗２分け。今大会から参加４８チームに拡大され、３２チームによる決勝トーナメントとなったが、日本にとって悲願の決勝Ｔで勝利はならず。分厚い壁に阻まれ、鬼門を突破できなかった。

あと１分だった。アディショナルタイムの表示は６分だった。しかし、後半５０分、ブラジルの猛攻が続く中で、田中がボールを奪われると、その後つながれて、最後はマルチネリに決められた。試合後、田中は涙で立ち上がれず。森保監督は頭を抱き寄せて声をかけたが、その後も座り込んで、涙に暮れた。延長もちらついた中で、一瞬の隙があった。ＤＦ谷口は「頭の中では延長も踏まえながら過ごしていた。最後隙を突かれたことは悔しい」と、唇を噛んだ。この日はベンチからチームを鼓舞した板倉主将は田中碧に寄り添い、声をかけ続けた。「彼のミスがどうのこうのとか全くない。チームとして負けた。それだけ。彼がいなかったら自分らはここまでこられなかった」と、涙とともに語った。