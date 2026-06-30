柿渋：がんばり屋の汗っかきさん！ ペリカン石鹸「ペリカンファミリー石鹸」

記事ポイント ペリカン石鹸「ペリカンファミリー石鹸」から炭とCICAの新商品が発売「ペリカンファミリー石鹸炭」は皮脂やニオイ汚れを洗い流す石鹸「ペリカンファミリー石鹸CICA」はゆらぎ肌を健やかに洗い上げる石鹸 ペリカン石鹸「ペリカンファミリー石鹸」から炭とCICAの新商品が発売「ペリカンファミリー石鹸炭」は皮脂やニオイ汚れを洗い流す石鹸「ペリカンファミリー石鹸CICA」はゆらぎ肌を健やかに洗い上げる石鹸

ペリカン石鹸が、ロングセラー『ペリカンファミリー石鹸』シリーズより「ペリカンファミリー石鹸炭」と「ペリカンファミリー石鹸CICA」を発売しました。

梅雨・初夏の肌悩みに寄り添う新商品として、ベタつき・ニオイ汚れを洗い流す「炭」と、乾燥によるゆらぎ肌を健やかに洗い上げる「CICA」が仲間入りしています。

シリーズ累計販売個数2,000万個を突破した「ペリカンファミリー石鹸」の新しいラインナップです。

ペリカン石鹸「ペリカンファミリー石鹸」

発売日：2026年6月15日商品名：ペリカンファミリー石鹸炭商品名：ペリカンファミリー石鹸CICA価格：1P 210円(税込 231円)、2個パック 420円(税込 462円)標準重量：1P 80g、2個パック 80g×2個販売チャネル：ドラッグストア、バラエティーショップ など

「ペリカンファミリー石鹸」は、2009年の誕生から17年を迎えたシリーズです。

体臭や汗臭のケア、乾燥、泡質や香りなど、家族の肌悩みに合わせたラインナップを揃えています。

新登場の「炭」と「CICA」を加え、シリーズは全7種になりました。

梅雨・初夏の肌悩みに寄り添う炭とCICA

ペリカンファミリー石鹸炭：231円(税込)ペリカンファミリー石鹸CICA：231円(税込)

「炭」は、初夏のベタつく汗や皮脂、ニオイ汚れを洗い流す石鹸です。

「CICA」は、季節の変わり目の乾燥によるゆらぎ肌を健やかに洗い上げます。

梅雨・初夏の乾燥によるゆらぎとベタつきに向けた、2つの新商品です。

皮脂やニオイ汚れを洗い流す「ペリカンファミリー石鹸炭」

商品名：ペリカンファミリー石鹸炭価格：1P 210円(税込 231円)、2個パック 420円(税込 462円)標準重量：1P 80g、2個パック 80g×2個全成分：石ケン素地、水、グリセリン、炭、EDTA-4Na、エチドロン酸、エチドロン酸4Na、香料販売チャネル：ドラッグストア、バラエティーショップ など

「ペリカンファミリー石鹸炭」は、多孔質で表面積が大きく、吸着力に優れた活性炭を使用しています。

頑固な毛穴汚れや気になるニオイ汚れを吸着し、洗い流す石鹸です。

ベタつきを残さない爽快な洗い心地で、キメの整ったつるんとなめらかな清潔素肌へ導きます。

ふわふわの泡で包み込む「ペリカンファミリー石鹸CICA」

商品名：ペリカンファミリー石鹸CICA価格：1P 210円(税込 231円)、2個パック 420円(税込 462円)標準重量：1P 80g、2個パック 80g×2個全成分：石ケン素地、水、ツボクサ葉／茎エキス、ティーツリー葉エキス、グリセリン、BG、EDTA-4Na、エチドロン酸、エチドロン酸4Na、香料、酸化クロム販売チャネル：全国のドラッグストア、バラエティーショップ など

「ペリカンファミリー石鹸CICA」は、整肌成分のCICAとティーツリー葉エキスを配合しています。

湿気や暑さによりストレスを感じるデリケートな肌を、ふわふわの泡が包み込みます。

清らかなグリーンハーブの香りが、穏やかなバスタイムを演出する石鹸です。

全7種から選べる使用感や香り

柿渋：汗っかきさんに、清潔サラサラ素肌へ導く薬用柿渋：ニオイを防いで清潔な素肌へ馬油：乾燥に悩む肌をふっくらもち肌へ導くオリーブ：乾燥によるごわつき肌を瑞々しく潤す蜂蜜：心もしっとり、夢心地のバスタイム炭：皮脂・ニオイ汚れを徹底洗浄CICA：荒れがちな肌を健やかに保つ労りケア

「ペリカンファミリー石鹸」は、新商品の「炭」と「CICA」を加えて全7種のラインナップになっています。

使用感や香り、肌悩みに合わせて選べるシリーズです。

個包装にはFSC(R)認証紙を使用し、石鹸ベースにはRSPO認証、印刷には植物由来のバイオマスインキを使用しています。

皮脂やニオイ汚れ、乾燥によるゆらぎ肌など、梅雨・初夏の肌悩みに合わせて選べる石鹸です。

炭のすっきりした洗い心地と、CICAのふわふわの泡で包み込む洗い上がりが、毎日の洗う時間に寄り添います。

ペリカン石鹸「ペリカンファミリー石鹸」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ペリカンファミリー石鹸炭」はどんな石鹸ですか？

A. 「ペリカンファミリー石鹸炭」は、活性炭を使用した石鹸です。

頑固な毛穴汚れや気になるニオイ汚れを吸着し、ベタつきを残さない爽快な洗い心地で洗い流します。

Q. 「ペリカンファミリー石鹸CICA」には何が配合されていますか？

A. 「ペリカンファミリー石鹸CICA」には、整肌成分のCICAとティーツリー葉エキスが配合されています。

乾燥によるゆらぎ肌を、ふわふわの泡で健やかに洗い上げます。

Q. 新商品はどこで購入できますか？

A. 「ペリカンファミリー石鹸炭」はドラッグストア、バラエティーショップなどで販売されています。

「ペリカンファミリー石鹸CICA」は全国のドラッグストア、バラエティーショップなどで販売されています。

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