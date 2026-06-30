◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

「最高の景色」には届かなかった。FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の“壁”を破れなかった。

DF谷口彰悟（シントトロイデン）は最後まで冷静にディフェンスラインを統率した。「入りは悪くなかったと思うし、むしろ、自分たちの理想とするような入り、予想していた感じ、準備していたものが出せていた前半だった。後半、相手が少し配置、やり方を変えてきた対応が少し後手に回った。あのへんの修正というところは、自分を中心にやらないといけなかったという反省点はあります」と振り返った。

ブラジルがFWエンドリッキ（リヨン）を投入してきた後半は劣勢。7分にGK鈴木彩（パルマ）がスーパーセーブ、9分には冨安が顔面ブロックで失点を防いだものの、11分に左クロスをMFカゼミロ（マンチェスターU）にヘディングで叩き込まれて1―1と追いつかれた。日本は後半21分、堂安とMF中村（スタッド・ランス）の両ウイングをDF菅原（ブレーメン）とDF鈴木淳（コペンハーゲン）へ交代。同33分にはMF田中（リーズ）とFW町野（ボルシアMG）を投入した。しかし、その後も耐える展開が続き、後半アディショナルタイムの50分にFWマルチネリ（アーセナル）に勝ち越しゴールを決められた。

「ブラジル相手にも思い切ってプレーできていたし、自分たちの持っているもの、積み上げてきたものを出すというのは、間違いなく日本が成長してきている、強くなっているという実感はあります。ただ世界をとった国との差というところはまだまだあるなと正直感じたゲームではあるので。その差を埋めるために個人個人、日本サッカー全体として、もっともっと突き詰めて上を目指してやっていかないと。今は漠然と考えています」とした。