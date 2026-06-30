◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本1−2ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で、日本代表（FIFAランク17位）はブラジル（同5位）と対戦。1―1の後半アディショナルタイムにブラジルの勝ち越しを許した。そのまま1―2で逆転負けを喫し、ベスト32で敗退。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の“壁”を破れなかった。

1次リーグ最終第3戦スウェーデン戦で左大腿裏の違和感を訴え、途中交代。この日はベンチから戦況を見守った板倉滉（アヤックス）は「外から見ていて、本当に良く戦ってくれていたし、どっちに転んでもおかしくないゲームだったかなと。ここで終わるチームじゃないと思っていたので非常に悔しいです」と悔しさをにじませた。

負傷離脱したMF遠藤航に代わり、主将に就任。主将として見たチームについて聞かれると、言葉を詰まらせ「…キャプテンとして、チームを助けられたかと言われたら、まだまだそんなことはなかったなとい、悔しい部分もありつつ」と切り出した。

「ただ、みんなが本当に一人ひとり、意欲的にやってくれてるし、この雰囲気っていうところを作ってくれてたんで、自分がどうこうっていうことはなかったんですけど」とチームメートの積極性に助けられたことを明かし、「勝負っていうのは勝敗があって、勝敗が決まるものであって、ここで終わってしまって。それも自分たちの実力だなっていうところは、やっぱ認めないといけない」と語った。そして、「チームとしてこの日本代表が強くなる道筋だったり、そういうところは、チームとして提示できてたんじゃないかなと思う」と続けた。