◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫ・ＢＳの日本ーブラジル戦生中継の解説に登場。１次リーグに続き、“神解説”を炸裂させた。

後半アディショナルタイム、延長突入かという時間でブラジルに奪われたゴールに「もう！ なんや！」と絶叫。選手たちを「とりあえず立て！ 立て！」と鼓舞した本田。

交代出場の小川航基を「小川さん、１分しかなくても行こう！ 行こう！ ワンチャン、ワンチャン」と鼓舞。「今のアンチェロッティの顔見ました？ ２点目取った時の落ち着き見ました？ 百戦錬磨とはこういうことやという立ち居振る舞いでしたよ」と敵将を称賛。

終了のホイッスルが鳴ると「悔しいっすけど、よくやりましたよ、本当に。言い訳も誰もしないけど、負けは負け。でも、よくやりましたしよ。タラレバを言えばキリがないですけどね」と日本の選手たちをたたえた。

「先制点を日本に許して、そこから９０分かけて逆転していくというのは本当にブラジルの底力ですよね。そこはさすがと認めないといけないところだと思います」と話した。

本田はＮＨＫで解説を務めた１４日のオランダ戦では「え！ ヤバ！ １９３（いち、きゅー、さん）のウィンガー！？なんなん、この１１番。ほんまマジ、ウザいわぁ」「１にガクポ、２にガクポ、３にガクポ」 「オランダはとにかくデカい。トイレの便器も高い」などの面白発言を連発。

日本テレビ系で解説を務めた２１日のチュニジア戦でも「鎌田さん、うまっ！左足、ピョンやん！」「股抜きちゃう？ 股（抜き）！ サイドネットは神です！」「１００％勝ちます。１００％なんてことはないんですけど、９９・９９９９％勝ちます」「サッカー界で言うところのイケイケドンドンです。サッカー界ではたまにしか出ないイケイケドンドン」などの名言を連発。

再びＮＨＫで解説を務めた２６日のスウェーデン戦でも「スウェーデンは『戦術ロングボール』みたいになってるやん。戦い方がウザい」「（田中碧の）ソックス、めっちゃ破けてません？」「（長友佑都の投入に）マジで！？ ＯＫ、ＯＫ！。佑都より俺の方が緊張してるかも知れない」「（後半ロスタイムは）７分いらん！って言うてるやん、マジで！」「（ブラジルとの一戦に）次こそジャイアントキリング、日本の真骨頂を見せられるか。ここからがワールドカップですからね！」などの数々の名言を残していた。