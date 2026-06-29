◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本―ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が29日（日本時間30日）、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表（FIFAランク17位）―ブラジル（同5位）を中継するNHK BSに解説として出演し、後半の失点に「ブラジルの修正力が凄い」と話した。

前半29分にMF佐野海舟（25＝マインツ）が鮮やかなミドルシュートを決めて1―0とリードして折り返したが、本田は後半開始早々に「いろいろずれてきてますね」と懸念点を口に。

後半7分には「怖いですね。いろいろずれてきてますね。伊東さんと前田さんがずれてきて、いるべきところにいれていない」と指摘し、「今日は森保さんのここからの采配ですよ」と話した。

その4分後の同11分、MFカゼミロのヘッドで試合は振り出しに。本田は「本当に流れ悪いところから…個人技から作られて怒とうのクロスの連チャンで。もう1回仕切り直しです」と冷静に語り、「しんどいけど気持ち押し上げろ！」とエールを送った。

本田は試合前には自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信。スコア予想を聞かれると考えつつ「1―1で劇的な得点を延長で取って2―1勝利」と話していた。