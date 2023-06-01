ブラジル代表のスタメンが発表！ “エース”ヴィニシウスらスコットランド戦と同じ11名を起用…ネイマールはベンチスタートに
『FIFAワールドカップ2026』決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）の日本代表戦に臨むブラジル代表のスターティングメンバーが発表された。
グループステージを首位で突破したブラジル代表は、グループステージ最終節のスコットランド代表戦と同じ先発メンバーを起用。「4−2−3−1」のシステムで日本戦に臨むものと考えられる。カルロ・アンチェロッティ監督の下では、初めて同一メンバーを起用したことになる。なお、第2節のハイチ代表戦で負傷したハフィーニャは、今節も欠場。チームの拠点となっているニューヨークに残った。
守護神は、リヴァプールでも活躍するGKアリソン、最終ラインの中央にはチャンピオンズリーグの決勝を戦ったパリ・サンジェルマンのDFマルキーニョスと、アーセナルのDFガブリエウ・マガリャンイスが並び、その前にはマンチェスター・ユナイテッドのMFカゼミーロとニューカッスルのMFブルーノ・ギマランイスというプレミア屈指のソルジャーが陣取る。そして両翼には、右に左利きのFWハイアンを、左には今大会3戦連続ゴール中の“エース”FWヴィニシウス・ジュニオールを配し、中央に今大会3点を挙げているFWマテウス・クーニャを据えた。
日本戦で過去9得点を挙げているFWネイマールはベンチスタートとなった。日本代表戦に臨むブラジル代表のスタメンは以下の通り（並びは予想）。
■ブラジル代表スタメン
▼ GK
1 アリソン
▼ DF
13 ダニーロ
4 マルキーニョス
3 ガブリエウ・マガリャンイス
16 ドウグラス・サントス
▼ MF
8 ブルーノ・ギマランイス
5 カゼミーロ
20 ルーカス・パケタ
▼ FW
26 ハイアン
9 マテウス・クーニャ
7 ヴィニシウス・ジュニオール
◻︎ブラジル代表 控えメンバー
▽ GK
12：ウェヴェルトン
23：エデルソン
▽ DF
6：アレックス・サンドロ
14：グレイソン・ブレーメル
15：レオ・ペレイラ
24：ロジェール・イバニェス
▽ MF
2：エデルソン
17：ファビーニョ
18：ダニーロ
▽ FW
10：ネイマール
19：エンドリッキ
21：ルイス・エンヒキ
22：ガブリエウ・マルティネッリ
25：イゴール・チアゴ
▽ 負傷欠場
11：ハフィーニャ
グループステージを首位で突破したブラジル代表は、グループステージ最終節のスコットランド代表戦と同じ先発メンバーを起用。「4−2−3−1」のシステムで日本戦に臨むものと考えられる。カルロ・アンチェロッティ監督の下では、初めて同一メンバーを起用したことになる。なお、第2節のハイチ代表戦で負傷したハフィーニャは、今節も欠場。チームの拠点となっているニューヨークに残った。
日本戦で過去9得点を挙げているFWネイマールはベンチスタートとなった。日本代表戦に臨むブラジル代表のスタメンは以下の通り（並びは予想）。
■ブラジル代表スタメン
▼ GK
1 アリソン
▼ DF
13 ダニーロ
4 マルキーニョス
3 ガブリエウ・マガリャンイス
16 ドウグラス・サントス
▼ MF
8 ブルーノ・ギマランイス
5 カゼミーロ
20 ルーカス・パケタ
▼ FW
26 ハイアン
9 マテウス・クーニャ
7 ヴィニシウス・ジュニオール
◻︎ブラジル代表 控えメンバー
▽ GK
12：ウェヴェルトン
23：エデルソン
▽ DF
6：アレックス・サンドロ
14：グレイソン・ブレーメル
15：レオ・ペレイラ
24：ロジェール・イバニェス
▽ MF
2：エデルソン
17：ファビーニョ
18：ダニーロ
▽ FW
10：ネイマール
19：エンドリッキ
21：ルイス・エンヒキ
22：ガブリエウ・マルティネッリ
25：イゴール・チアゴ
▽ 負傷欠場
11：ハフィーニャ