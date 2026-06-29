◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本―ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が29日（日本時間30日）、FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本代表（FIFAランク17位）―ブラジル（同5位）を中継するNHK BSに解説として出演。赤色の“勝負ジャケット”姿で登場し、試合前からSNSで大きな話題となった。

現地時間正午キックオフの試合に「早っ！高校生じゃないのに」と話していた本田は、日本時間深夜1時10分に中継に登場。NHKの西阪太志アナウンサーとピッチ脇に立ち、スタジアムに詰めかけた多くのブラジルサポーターを見て「1つの懸念材料になりそうです。このサポーターの多さは」と苦笑いした。

それでも「遅かれ早かれ対戦しないといけない相手だと思いますので、こうなった以上はジャイアントキリングを起こしてほしいなと思います」と期待した。

明るい赤色のジャケット姿の本田に、SNSでは「本田の赤さにビビった」「本田のジャケット赤すぎて目が覚めた」「本田さんルパン三世でしか見ないような赤ジャケット着てる」など驚きの声が上がった。

試合前には自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信。スコア予想を聞かれると考えつつ「1―1で劇的な得点を延長で取って2―1勝利」と話していた。

解説者デビューを果たした前回の22年カタール大会から4年、今回も視聴者目線に立った独自ワード満載の“神解説”で大きな反響を集めている。1次リーグのチュニジア戦でFW上田綺世のゴールを“予言”するなど超一流のサッカー眼も披露。ブラジル戦をBSの中継で解説することが発表されると、BSを契約していない視聴者からは「残念」の声が上がった。