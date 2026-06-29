アルメニア出身のピアニスト／コンポーザーのティグラン・ハマシアンが、10月18日ビルボードライブ東京で初めてオンステージする。

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ジャズ、プログレッシブロック、そして母国アルメニアの伝統音楽を独自の感性で融合させた革新的なサウンドで、現代ジャズシーンにおいて唯一無二の存在感を放つティグラン・ハマシアン。2003年には『Montreux Jazz Festival』のピアノコンペティションで優勝、翌年にはセロニアス・モンク国際ジャズ・ピアノ・コンペティションを制覇してきた。

昨年は最新作『Manifeste』を発表し、自身の深遠な芸術的ヴィジョンを結晶化。神話的な世界観と現代的な感性を融合させながら、精神的な旅路であると同時に革新的な音楽体験でもある壮大な作品を創り上げた。同公演では、圧倒的なピアノプレイと深遠な音世界を披露するという。

なお同公演のチケットは、7月19日正午よりClub BBL会員、法人会員先行（ビルボードライブ）が受付開始となる。

（文＝リアルサウンド編集部）