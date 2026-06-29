W杯トレーニングパートナー務めた福岡U-18DF藤川虎三がプロ契約締結「まだまだ成長します!」
アビスパ福岡は29日、アビスパ福岡U-18DF藤川虎三(17)とのプロ契約締結を発表した。
藤川は北中米ワールドカップ日本代表トレーニングパートナーの一員に選出されていた。福岡U-12から下部組織に所属する同選手は「小学2年生でセレクションを受け、サッカーの楽しさ、厳しさ、人間性を学ぶ10年でした。今まで指導していただいた監督、コーチ、スタッフ、いつも熱い応援をくれるサポーターの方々、そして僕と一緒に頑張ってくれた父と母に感謝します」とコメント。今後に向けて「これからが本当の闘いです。まだまだ成長します!応援よろしくお願いします」と意気込んだ。
以下、クラブ発表のプロフィール
●DF藤川虎三
(ふじかわ・たけぞう)
■生年月日
2008年7月29日(17歳)
■出身地
福岡県福岡市
■身長/体重
183cm/82kg
■経歴
福岡U-12-福岡U-15-福岡U-18
藤川は北中米ワールドカップ日本代表トレーニングパートナーの一員に選出されていた。福岡U-12から下部組織に所属する同選手は「小学2年生でセレクションを受け、サッカーの楽しさ、厳しさ、人間性を学ぶ10年でした。今まで指導していただいた監督、コーチ、スタッフ、いつも熱い応援をくれるサポーターの方々、そして僕と一緒に頑張ってくれた父と母に感謝します」とコメント。今後に向けて「これからが本当の闘いです。まだまだ成長します!応援よろしくお願いします」と意気込んだ。
以下、クラブ発表のプロフィール
●DF藤川虎三
(ふじかわ・たけぞう)
■生年月日
2008年7月29日(17歳)
■出身地
福岡県福岡市
■身長/体重
183cm/82kg
■経歴
福岡U-12-福岡U-15-福岡U-18