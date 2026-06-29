　アビスパ福岡は29日、アビスパ福岡U-18DF藤川虎三(17)とのプロ契約締結を発表した。

　藤川は北中米ワールドカップ日本代表トレーニングパートナーの一員に選出されていた。福岡U-12から下部組織に所属する同選手は「小学2年生でセレクションを受け、サッカーの楽しさ、厳しさ、人間性を学ぶ10年でした。今まで指導していただいた監督、コーチ、スタッフ、いつも熱い応援をくれるサポーターの方々、そして僕と一緒に頑張ってくれた父と母に感謝します」とコメント。今後に向けて「これからが本当の闘いです。まだまだ成長します!応援よろしくお願いします」と意気込んだ。

　以下、クラブ発表のプロフィール

●DF藤川虎三

(ふじかわ・たけぞう)

■生年月日

2008年7月29日(17歳)

■出身地

福岡県福岡市

■身長/体重

183cm/82kg

■経歴

福岡U-12-福岡U-15-福岡U-18